Hunter Biden detalla la lucha contra la adicción en su autobiografía

WASHINGTON (AP) – El hijo del presidente Joe Biden, Hunter, detalla su lucha con el alcoholismo y el abuso de drogas en un nuevo libro de memorias, y escribe que “solo en los últimos cinco años, mi matrimonio de dos décadas se ha disuelto, se han puesto armas en mi cara, y en un momento me quedé limpio de la red, viviendo en moteles Super 8 de $ 59 por noche cerca de la I-95 mientras asustaba a mi familia incluso más que a mí mismo “.

Su “profundo descenso” a la adicción a las sustancias siguió a la muerte en 2015 de su hermano mayor, Beau, quien sucumbió a un cáncer cerebral a los 46 años, escribe Hunter Biden en “Beautiful Things”. El libro se publicará el martes.

“Después de la muerte de Beau, nunca me sentí más solo. Perdí la esperanza ”, escribió.

Él le da crédito a su segunda esposa, Melissa Cohen Biden, por ayudarlo a recuperar la sobriedad, junto con el amor de su padre y su difunto hermano.

___

Antes de conocer a su futura esposa en California, Hunter Biden pasó por la adicción, la rehabilitación y la sobriedad mientras lograba tener una familia y una carrera como abogado y cabildero. Su familia intentó intervenir en algún momento de 2019 después de que su madre, Jill Biden, lo llamara y lo invitara a una cena familiar en Delaware.

Pero Hunter Biden sintió que había más que una comida caliente en la mesa después de ver a sus tres hijas y dos consejeros de un centro de rehabilitación de Pensilvania donde había sido paciente cuando llegó.

Maldijo a su padre y salió disparado de la casa, pero Joe Biden lo persiguió por el camino de entrada, quien “me agarró, me hizo girar y me abrazó. Me abrazó con fuerza en la oscuridad y lloró durante mucho tiempo. Todos estaban afuera ahora “.

Para terminar la escena, Hunter Biden acordó registrarse en una instalación en Maryland. Lo llevó allí la viuda de Beau, Hallie, con quien había tenido una relación. Después de que ella lo dejó, escribe Hunter Biden, llamó a un Uber, le dijo al personal que regresaría por la mañana y luego se registró en un hotel cerca del aeropuerto de Baltimore.

“Durante los siguientes dos días, mientras todos los que habían estado en la casa de mis padres pensaban que estaba sano y salvo en el centro, yo me senté en mi habitación y fumé el crack que había guardado en mi bolsa de viaje”, escribió. . “Luego abordé un avión con destino a California y corrí y corrí y corrí. Hasta que conocí a Melissa “.

___

La primera copa que Hunter Biden recuerda haber tomado fue una copa de champán.

Tenía 8 años y estaba en una fiesta la noche de las elecciones en Delaware para celebrar la reelección de su padre al Senado en 1978. Dice que no sabía lo que estaba haciendo porque “para mí, el champán era solo una bebida gaseosa”.

Pero escribe que supo mejor cuando tenía 14 años y pasaba la noche en la casa de su mejor amigo en el verano entre octavo y noveno grado. Dividieron un paquete de seis cervezas mientras los padres del niño estaban fuera. Los niños fingieron estar dormidos cuando los padres regresaron a casa porque estaban borrachos después de tres cervezas cada uno.

“Estar maltratado y enfermo como un perro no me asustó ni me desanimó ni un poco”, escribió. “En cambio, pensé que era algo genial. Aunque sentía una culpa persistente por decepcionar a mi padre, que no bebía y que también nos animaba a mantenernos alejados del alcohol, quería volver a hacerlo “.

Beber, escribió, “parecía resolver todas las preguntas sin respuesta sobre por qué me sentía de la forma en que me sentía. Eliminó mis inhibiciones, mis inseguridades y, a menudo, mi juicio. Me hizo sentir completo, llenando un agujero que ni siquiera sabía que estaba allí: un sentimiento de pérdida y mi sentido de no ser comprendido o no encajar “.

___

A los 18 años, Hunter Biden fue arrestado por posesión de cocaína, pero realizó una intervención previa al juicio con seis meses de libertad condicional y el arresto fue eliminado de su registro. Dice que reveló el episodio durante una audiencia del comité del Senado en 2006 sobre su nominación para formar parte de la junta directiva de Amtrak.

Como adulto, una vez dejó que un adicto al crack que conoció cuando estaba en su último año en la Universidad de Georgetown viviera con él en su apartamento de Washington durante unos cinco meses. Hunter Biden fue expulsado de la Reserva de la Marina de los EE. UU. Después de que no pasó una prueba de drogas.

Hunter Biden, ahora de 51 años, también escribe sobre pensar que había desarrollado una superpotencia: “la capacidad de encontrar grietas en cualquier ciudad, en cualquier momento, sin importar cuán desconocido sea el terreno”, y sobre una vez que le clavaron un arma en la cara cuando se embarcó en tal cacería durante cinco meses de autoexilio en Los Ángeles.

___

Fue en Los Ángeles donde conoció a Melissa Cohen, y describe su primer encuentro como parecido al amor a primera vista. Él dice que ella no se inmutó cuando le contó sobre su adicción, su alcoholismo y otros problemas.

“Ella alejó a todos en mi vida conectados con las drogas”, y le quitó el teléfono, la computadora, las llaves del auto y la billetera, escribió. Borró todos los contactos de su teléfono que no eran familiares y le arrojó crack.

El cineasta sudafricano lo alivió lentamente de la bebida y consiguió que un médico fuera a su apartamento de Hollywood Hills para ayudarlo con su síndrome de abstinencia. Durmió durante tres días.

Se despertó al cuarto día y le pidió que se casara con él. Ella pidió esperar el momento adecuado, pero cuando se despertaron a la mañana siguiente, siete días después de conocerse, ella le dijo: “Hagámoslo”.

Se casaron en mayo de 2019. Su hijo, Beau, llegó en 2020.

La semana pasada, Hunter y su familia estuvieron en la Casa Blanca y viajaron con el presidente Joe Biden a bordo del helicóptero Marine One.