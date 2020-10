Hombre que cortó el césped para veteranos en los 50 estados dice que Estados Unidos le negó una tarjeta verde

HUNTSVILLE, Alabama (WHNT) – Un hombre de Alabama que apareció en los titulares nacionales cuando cortó el césped de los veteranos en 50 estados dice que podría verse “obligado a abandonar el país” después de que aparentemente se le negara su solicitud de tarjeta verde.

Rodney Smith Jr., fundador de Raising Men Lawn Care Service , anunció en Facebook que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos denegó su solicitud para una tarjeta verde.

En la publicación, Smith solicita al público que envíe cartas al USCIS a favor de la fundación Raising Men Lawn Care.

Smith, que nació en Bermudas, dice que ha llamado a los Estados Unidos su hogar durante 15 años y que le apasiona ayudar a los estadounidenses durante su estadía en los estados.

“Lo veo como el trabajo de mi vida y el propósito de mi vida. Me encantaría tener la oportunidad de continuar … pero ahora mismo … no está estancado sino como un obstáculo. Creo y espero poder encontrar una manera de evitarlo. ese obstáculo para continuar con todo el trabajo “, dijo Smith a WHNT.

“Solicité la visa EB-1, que es para ciudadanos extranjeros que demuestren habilidades extraordinarias en su campo. La carta de denegación declaró que ‘no he proporcionado evidencia documental de que mi trabajo sea una contribución original de gran importancia para el campo’ ( mi campo es el trabajo social). También declaró que el USCIS “no considera que el beneficiario sea un individuo de capacidad extraordinaria”.

Dice que no está de acuerdo con la evaluación del USCIS.

Smith dijo que su fundación brinda servicios gratuitos de jardinería a ancianos, discapacitados, padres solteros y veteranos.

“No hace falta decir que no estoy de acuerdo con su evaluación de mi fundación o de mí”, escribió Smith. “Creo que lo que hace la fundación es único. Ayuda a las personas que no pueden cortar el césped debido a limitaciones físicas o financieras. Hasta la fecha, la fundación ha cortado más de 2.500 céspedes. Esto no incluye los 4.000 céspedes cortados por niños que completaron el Desafío. Cuando los 1.300 niños que actualmente están asumiendo el Desafío lo completen, habrán cortado 65.000 céspedes sin cargo para las personas de sus comunidades “.

