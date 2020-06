Hombre de Tampa dice que fue atacado cuando una protesta pacífica se volvió violenta

TAMPA, Florida (WFLA) – Greg Merritt estaba tratando de conducir a casa cerca de Ybor City el lunes por la noche cuando un automóvil se detuvo frente a él.

“Simplemente pensé que era lento y tan pronto como me di la vuelta, me di cuenta de que algo estaba pasando y ya estaba inmovilizado, realmente no podía ir a ninguna parte”, dijo Merritt.

Se había producido una protesta pacífica en Ybor City y algunas personas de esa protesta se dirigieron hacia State Road 60 para bloquear la intersección en la calle 22.

Merritt no sabía que nada de esto había estado sucediendo. Tocó el claxon en el coche que tenía delante. Ahí es cuando dice que las cosas se volvieron violentas.

“Uno de los muchachos se acercó al auto con un cuerno de toro y un par de ellos tenían signos de paz y bajé la ventana y dije que estaba tratando de salir de aquí y fue entonces cuando el tipo de la camisa blanca se acercó y lancé un puñetazo y lo bloqueé principalmente y todavía me rozó la barbilla “, dijo Merritt.

Algunas personas en la multitud patearon su auto, dice, haciendo una gran abolladura en el costado. Otros intentaron arrancarle los espejos de su auto, nos dice.

Merritt dice que su auto no se movía y que no estaba amenazando a nadie. Pero él dice que algunas personas en la multitud todavía se volvieron contra él.

Según Merritt, el Departamento de Policía de Tampa no estaba en escena en ese momento. La policía de Tampa ahora está investigando el incidente.

El departamento emitió la siguiente declaración sobre la manifestación:

“A medida que las protestas pacíficas continuaron durante todo el día, la multitud se dirigió a 21st St. N. La protesta se volvió pacífica ya que la mayoría de los manifestantes decidieron bloquear la carretera. El Departamento de Policía de Tampa ha estado tratando de permitir a los manifestantes ejercer su primera enmienda correcta y darles la libertad y el espacio para protestar pacíficamente. Es lamentable que otra manifestación se haya vuelto ilegal “.

Merritt dice que solo estaba tratando de conducir a casa cuando fue inesperadamente atrapado en la multitud.