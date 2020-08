Hombre de Tampa cumpliendo cadena perpetua por asesinato y violación fue absuelto gracias a evidencia de ADN 37 años después

TAMPA (WFLA) – Un hombre de Tampa que cumplía una sentencia de cadena perpetua por asesinato y violación fue absuelto del crimen por evidencia de ADN descubierta recientemente, según el Proyecto de Inocencia y la oficina del Fiscal del Estado de Hillsborough.

Robert Duboise ha cumplido 37 años en la prisión estatal de Florida por la muerte de Barbara Grams, una mujer de 19 años que la policía de Tampa encontró muerta a golpes detrás de una práctica dental en 1983.

Los artículos de la época informaron que las muestras de cabello, saliva y sangre de la escena eran inclusivas. Sin embargo, un jurado condenó a Duboise basándose en las marcas de mordidas reconstruidas que, según la fiscalía, coincidían con sus dientes y el testimonio de otro preso estatal.

El jurado recomendó cadena perpetua. El juez, Harry Coe, anuló y le dio a Duboise la pena de muerte, pero eso se redujo mediante una apelación unos años después.

La evidencia de ADN previamente “perdida” descubierta recientemente en el curso de una revisión de 11 meses del caso de Duboise encontró que, de hecho, no era compatible con la evidencia forense recolectada de la investigación del asesinato, según un portavoz de la oficina del fiscal estatal.

The Innocence Project representa a Duboise y está trabajando para que lo liberen de la Institución Correccional Hardee lo antes posible. La organización es responsable de plantear preocupaciones sobre la condena de Duboise a los funcionarios locales.

El fiscal estatal Andrew Warren convocó una conferencia de prensa para el miércoles por la tarde para anunciar los acontecimientos.

Robert Nutter, el ex abogado defensor de Duboise, le dice a 8 On Your Side que está agradecido, ya que siempre estuvo convencido de la inocencia de Duboise.

“Creo que es maravilloso que nuestro sistema continúe investigando su caso y se le ocurra algo que lo reivindique”, dijo Nutter. “Esa es la forma estadounidense”.

La odontología forense, la aplicación de la ciencia dental a las investigaciones legales, se descarta cada vez más como ciencia sólida para el juicio. The Innocence Project informa que ha ayudado a anular docenas de condenas erróneas que se basaron en gran medida en el análisis de marcas de mordidas.

El abogado del Proyecto de Inocencia de Duboise dijo que su familia no está lista para hablar públicamente sobre los acontecimientos.

No se pudo contactar a la familia de Barbara Grams.

Esta es una historia en desarrollo.

