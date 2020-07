Hombre de Seffner detiene ilegalmente a un adolescente afroamericano en camino a su práctica de baloncesto, dice La Oficina del Fiscal del Estado

SEFFNER, Fla. (WFLA) – En lo que parece ser un caso de perfil racial, un hombre de Seffner fue acusado este mes por detener ilegalmente a un adolescente afroamericano en su camino a la práctica de baloncesto.

La Oficina del Fiscal del Estado de Hillsborough, Andrew Warren, presentó un cargo de Falso Encarcelamiento contra Luis Santos, de 54 años. Fue arrestado el sábado.

Según la oficina, el adolescente no identificado se dirigía a la práctica de baloncesto en su bicicleta a las 5:34 am del 9 de junio. Santos está acusado de detener al adolescente y retenerlo contra su voluntad.

“La evidencia muestra que la víctima no había cometido ningún delito y Santos hizo declaraciones engañosas a la policía sobre lo que había presenciado”, dijo la oficina de Warren en un correo electrónico. “El joven se sintió amenazado y no era libre de irse, mientras que Santos actuaba como si tuviera la autoridad legal de un agente de la ley, incluso obligó a la víctima a levantar las manos hasta que llegaron los oficiales del alguacil”.

El video del teléfono celular proporcionado a 8 On Your Side muestra que Santos se acerca al adolescente y le dice: “no irás a ningún lado”. El hombre interroga al adolescente sobre su dirección y le pregunta por qué está en su bicicleta tan temprano en la mañana.

“Estás detenido”, dice el hombre en el video que grabó. Luego, sale de su vehículo y detiene al niño.

“Lo siento”, dice el adolescente.

“¿Tu lo lamentas?” Santos pregunta.

Más tarde, Santos llamó al 911 y dijo: “Tengo a alguien entrando en automóviles. Lo tenemos en video”.

Cuando un operador del 911 le pregunta a la raza del adolescente, el hombre responde: “es un hombre negro”.

El adolescente nunca fue acusado de ese delito, dijo la oficina del fiscal estatal.

“¡Quédate donde estás!” el hombre grita como el adolescente, como se escuchó en la llamada al 911.

“Creo que robó una de las bicicletas”, dijo Santos al operador del 911.

Más tarde se identificó ante el operador del 911 como un oficial fuera de servicio.

“Lo que sucedió esa mañana debería molestar a todos en nuestra comunidad”, dijo Warren en un comunicado a 8 On Your Side. “Tenemos policías calificados. No necesitamos vigilantes que confronten a la gente en la calle”.

Según los fiscales, Santos también obligó al adolescente a levantar las manos y acercó la mano al bolsillo, quizás intentando indicar que tenía un arma.

“La víctima estaba visiblemente conmocionada e hiperventilada cuando llegaron los agentes, con las manos aún sobre la cabeza”, dijo la oficina de Warren. “Él creía razonablemente que su vida podría estar en peligro si intentaba irse o incluso mudarse. Santos no tenía autoridad legal para restringir a una persona en un lugar público y sus propias palabras grabadas establecen que estaba restringiendo a la víctima, por amenaza, contra su será.”

Después del incidente, un ayudante del alguacil del condado de Hillsborough enganchó la bicicleta del adolescente y lo llevó a practicar, dijo Warren.

La víctima fue entrevistada por los fiscales el 20 de julio. Al día siguiente, el propio Warren aprobó el cargo contra Santos.

El encarcelamiento falso es un delito grave de tercer grado, punible con hasta cinco años de prisión si es declarado culpable.

El adolescente involucrado en el incidente contrató a un abogado y solicitó permanecer en el anonimato.

WWE Star Titus O’Neal es un portavoz de la familia del adolescente. Envió la siguiente declaración a 8 On Your Side:

“Estoy hablando y abogando como amigo y defensor de un joven adolescente negro que fue víctima de un incidente de discriminación racial por un ciudadano privado en Seffner, Florida. La víctima es un joven muy respetuoso que es un excelente estudiante-atleta que se prepara ir a la universidad en el otoño. Las dos cosas más importantes para mí y mi familia son:

La privacidad y seguridad de la víctima, y la privacidad y seguridad de la familia de la víctima; y…

Que se haga justicia haciendo responsable al autor por su conducta inapropiada e ilegal.

Entiendo que el sheriff del condado de Hillsborough Chad Chronister y el fiscal estatal Andrew Warren han investigado este asunto y se han presentado cargos. Confío y creo que tanto el Sheriff como el Fiscal del Estado están comprometidos a garantizar que se haga justicia.

Es nuestra sincera esperanza y deseo que el resultado de esta situación muestre que hay tolerancia cero para el perfil racial y el acoso en el Condado de Hillsborough, y que la tolerancia cero se extenderá a todo nuestro Estado y nuestro País. Como padre de dos hijos, únase a mí para trabajar para poner fin a esta y todas las demás formas de discriminación. El perfil racial de niños afroamericanos inocentes debe ser detenido. Esto nunca debe volver a ocurrirle a nadie, independientemente de su raza, religión, orientación sexual o género.

Por último, le pedimos que respete a la víctima y la privacidad de la familia a medida que la policía maneja este asunto “.

ÚLTIMAS HISTORIAS: