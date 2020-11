Hombre de San Petersburgo gana $ 1 millón del juego raspadito de la lotería de Florida

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Un hombre de San Petersburgo que dice que estaba luchando por cuidar de su familia ganó $ 1 millón después de jugar un boleto de raspar.

La Lotería de la Florida dice que Albert Pike, de 67 años, ganó el premio después de comprar un boleto de $ 30 para el juego raspadito “EL CAMINO MÁS RÁPIDO A $ 1,000,000”.

Pike le dijo a la Lotería de la Florida que estaba enfrentando algunas decisiones difíciles sobre cómo cuidar mejor a su familia.

“Cuando llegué a casa y vi los números ganadores, no me lo podía creer. En ese momento supe que no tendría que preocuparme por cómo pagar las cosas que necesitamos ”, dijo.

Pike eligió recibir sus ganancias como un pago único de $ 790,000.

Pike compró su boleto ganador en Publix, ubicado en 1075 Pasadena Avenue South en South Pasadena. El minorista recibirá una comisión adicional de $ 2,000 por vender el billete raspadito ganador.