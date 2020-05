Hombre de Largo no puede cobrar cheques de estímulo porque el nombre de su esposa fallecida está en el cheque

TALLAHASSEE, Florida (AP) - Otras 22 serpientes índigo del este en amenaza de extinción fueron liberadas en el norte de Florida, dijeron funcionarios de vida silvestre.

Los reptiles fueron liberados el viernes en Apalachicola Bluffs and Ravines Preserve de The Nature Conservancy al oeste de Tallahassee, dijo el grupo en un comunicado de prensa. Es el cuarto año en un esfuerzo de 10 años para devolver el depredador nativo y no venenoso a la región. Lanzamientos similares se llevaron a cabo en los últimos tres años.