Hombre de Gulfport dispara accidentalmente y mata a su hermano gemelo mientras jugaba con armas, dice la policía

GULFPORT, Florida (WFLA) – Un hombre disparó y mató a su hermano gemelo mientras bromeaban en su automóvil estacionado en su casa en Gulfport el domingo por la noche, dijo la policía.

El Departamento de Policía de Gulfport dijo que los hermanos gemelos Mathias y Thomas Parkinson-Freeman estaban sentados en el automóvil y bromeaban en su casa en 25th Avenue South alrededor de las 7 pm con un amigo en común.

La policía dijo que no había indicios de ningún tipo de conflicto mientras hablaban y bromeaban. En un momento, los oficiales dijeron que Mathias sacó un arma y apuntó a su hermano. Thomas respondió sacando su arma ganada y apuntando hacia atrás, apretando el gatillo.

Los oficiales dijeron que Mathias murió después de recibir un disparo en la cara.

Una pipa con residuos de marihuana en el vehículo, pero se desconoce si alguno de los hombres estaba bajo la influencia.

Los detectives concluyeron que Thomas no estaba actuando en defensa propia cuando disparó contra Mathias porque, según los informes, les dijo a los detectives que no tenía miedo y que no creía que Mathias tuviera intención de dispararle. Le dijo a la policía que reaccionó automáticamente basándose en el entrenamiento y que no sabe por qué lo hizo.

Thomas fue acusado de homicidio, un delito grave de segundo grado.

