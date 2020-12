Hombre de Florida muere luego de que se le cierra la ventana durante un intento de robo, dice el sheriff

LEHIGH ACRES, Fla. (WBBH) – Un hombre murió durante un intento de robo el sábado después de que se le cerrara una ventana, informó el lunes la Oficina del Sheriff del condado de Lee.

Jonathan Hernández, de 32 años, estaba intentando robar una casa en Nora Avenue y 46th Street SW trepando por una ventana. Mientras estaba parcialmente a través de la ventana, se estrelló contra él.

El cuello de Hernández quedó atrapado en la ventana, según el informe del incidente. Estaba muerto cuando los agentes llegaron a la escena, informó LCSO.

Su familia y amigos dijeron que creen que esa no es la historia completa y que las apariencias engañan.

“Cuando lo conocí, yo era como un hombre, parece que tiene antecedentes penales como El Chapo”, dijo su prometida Patricia Duarte. “Y él es todo lo contrario de eso. Es la persona más dulce que probablemente hayas conocido y tiene el corazón más grande “.

“Le gustaba pasar un buen rato”, dijo Tyson Lane. “Cuando entró en la habitación, su sonrisa iluminó a todos. Y se lleva bien con todo el mundo “.

Dijeron que aún están procesando su muerte. Duarte dijo que desde el momento en que vio la casa en persona, algo no parecía estar bien.

Tan pronto como llegué allí, dije que no había manera. Esto no es lo que pasó ”, dijo.

“No es un ladrón. No es un ladrón. No es un mal tipo ”, dijo Lane. Eso no es lo que es. Si él tuviera un techo sobre su cabeza y tú no, él te daría un techo sobre tu cabeza, te llevaría a su casa. Eso es algo que hizo por muchas personas, incluyéndome a mí “.

Su familia y amigos dijeron que seguirán presionando para obtener respuestas.

“Solo necesito que se haga algo de la manera correcta. Necesito una investigación adecuada ”, dijo Duarte. “Necesito que la verdad real salga a la luz”.