Hombre de Florida de 21 años se recupera de insuficiencia orgánica después de síntomas leves de COVID-19

COCOA, Fla. (CNN) – Spencer Rollyson dice que experimentó síntomas leves de COVID-19 en mayo y no le dio mucha importancia.

“Tuve síntomas durante unos días y desaparecieron después de un par de semanas, y estaba bien después de eso”, dijo Rollyson, de 21 años. “Así que pensé.”

Dijo que inicialmente sus síntomas se parecían a los de una gripe o un resfriado. Luego, pocas semanas después, dijo, casi pierde la vida.

“Aproximadamente una semana y media, dos semanas después, comencé a sentirme mal”, dijo Rollyson.

Dijo que sabía que algo andaba mal cuando se fue a trabajar con una chaqueta para protegerse de la lluvia y terminó dejándola puesta después de que dejó de llover a pesar de trabajar afuera en el calor de Florida en los años 90. “Todavía estaba helado”, dijo.

Rollyson dijo que fue a la sala de emergencias con una fiebre de 103.4 grados y se sometió a varias pruebas, que incluyeron análisis de sangre, radiografías de tórax y tomografías computarizadas.

Dijo que todo salió claro. “No tenían idea de lo que estaba pasando”, dijo.

Dos días después, estaba en la UCI.

“Fue entonces cuando todo comenzó a apagarse”, dijo. “En esos dos días, mi cuerpo se deterioró rápidamente”.

Dijo que los médicos le dijeron que cuando su cuerpo estaba tratando de combatir el virus, entró en “un modo hiperactivo” y finalmente comenzó a “atacar” su propio cuerpo. Como resultado, sufrió insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria aguda y sepsis grave.

“Nunca pensé, a los 21, que estaría al borde de la muerte”, dijo. “Soy joven y saludable, no tengo problemas de salud anteriores”.

Rollyson dijo que después de semanas de recuperación, todavía está tomando medicamentos que los médicos le han dicho que probablemente continuarán durante “los próximos dos años”.

Los expertos en salud han enfatizado que, si bien muchos jóvenes atraviesan el virus sin síntomas, todavía no hay forma de saber cómo podrían reaccionar al COVID-19.

“Todo lo que tengo que decir es que el hecho de que seas joven no significa que no te afectará”, dijo Rollyson. “No es algo con lo que jugar. Solo ten cuidado, usa tus máscaras, lávate las manos. No puedo insistir lo suficiente”.

