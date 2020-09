Hombre de Clearwater afirma que un delfín lo atacó en la playa de Sand Key

Los entrenadores de la NFL tocaron sus narices colectivas y expusieron el mandato de máscara de la NFL en la Semana 2.

La liga respondió con fuertes multas de $ 100,000 por entrenador y $ 250,000 por club. Los tres primeros en ser multados fueron Vic Fangio de Denver, Kyle Shanahan de San Francisco y Pete Carroll de Seattle, según una persona con conocimiento del castigo que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los entrenadores no fueron identificados.