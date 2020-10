KINGS MOUNTAIN, Carolina del Norte ( WJZY ) – Un hombre de Carolina del Norte acusado de mantener a un niño como esclavo sexual desde 2015 hizo su primera aparición en la corte el lunes.

Anthony Nealy, de 31 años, de Kings Mountain, fue arrestado el 9 de octubre y acusado de mantener a una niña menor de 12 años en servidumbre sexual desde 2015, según las órdenes de arresto obtenidas por The Shelby Star.

Según documentos judiciales, el presunto abuso comenzó en enero de 2015 y se prolongó hasta septiembre de este año.

Un vecino cercano a la familia le dijo a WJZY que el abuso fue investigado cuando el niño le dijo a un consejero escolar.

Nealy vive en un vecindario cerca del Departamento de Policía de Kings Mountain. Varios vecinos le dijeron a WJZY que no tenían ni idea de los presuntos crímenes horribles que ocurrían al final de la calle.

“Los veíamos caminar arriba y abajo de la calle para ir a la escuela y eso es todo. Tienen juguetes afuera y todo en el patio trasero. Tienen bicicletas y todo tipo de cosas, pero tú no los he visto salir cualquier día de la semana ”, dijo un vecino que no quiso ser identificado.

Nealy se encuentra actualmente en la cárcel del condado de Cleveland con una fianza de $ 500,000. Está acusado de servidumbre sexual con una víctima infantil, abuso infantil incluido un acto sexual, violación de un niño por un adulto, delito sexual legal con un niño por un adulto y trata de personas con una víctima infantil.

