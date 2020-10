Hombre de 88 años gravemente herido después de ser atacado en su casa del condado de Highlands, dicen los agentes

AVON PARK, Florida (WFLA) – Los agentes del condado de Highlands dicen que un hombre de 88 años sufrió heridas graves el jueves cuando fue atacado en su casa.

De acuerdo con un comunicado en la página de Facebook de la Oficina del Sheriff del Condado de Highlands, la agresión agravada sucedió en Ramona Avenida fuera de la carretera estatal 17 en Avon Park. La publicación dice que la víctima fue atacada en su casa en algún momento entre las 9 am y la 1 pm

El hombre de 88 años tuvo que ser trasladado en avión a un centro de trauma después del ataque debido a sus heridas críticas.

Los agentes dicen que una persona de interés está detenido por cargos no relacionados. El incidente no fue un ataque al azar, según la oficina del alguacil, y no existe una amenaza para la comunidad.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con Det. Du’Wayne Kelly al (863) 402-7250 o envíe un correo electrónico a detectives@highlandssheriff.org .

