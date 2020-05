Hombre atrapado en la cámara robando la bandera del Cuerpo de Marines de los EE. UU.

LUBBOCK, Texas – Un hombre fue captado por la cámara el miércoles por la mañana, robando una bandera del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

El robo ocurrió alrededor de las 2:30 am en South Lubbock. El dueño de la bandera, el ex marine estadounidense Joe Maldonado, dijo que vio el video en su aplicación Ring cuando se despertó.

“Inmediatamente pensé, gracias a Dios mi esposa me hizo quitar esas alertas porque no estaba muy feliz en este momento”, dijo.

Maldonado dijo que la bandera tiene un gran significado para él y sus compañeros marines.

“Si le preguntas a cualquier marine de qué se trata la bandera, te lo dirán, es solo un símbolo de lo orgullosos que somos de ser parte de la élite, ya sabes ese escuadrón de marines”, dijo.

Patrick Kitten, vecino de Maldonado, dijo que vio al hombre en el video el día anterior y la mañana.

“Tenía un vehículo allí, entraba y salía varias veces y no pensaba en nada”, dijo, “la gente estaciona a lo largo de la calle del parque todo el tiempo”.

Dijo que cuando vio el video del hombre robando la bandera, fue a buscarlo pero ya no estaba.

Maldonado dijo que sí presentó un informe policial por el incidente.

“La bandera tiene un [value] sentimental para mí, pero no es importante”, dijo, “siempre puedo obtener otra bandera y si alguien realmente quisiera algo así, no tendría problemas para dárselo, pero cuando vengas a robar ya sabes, simplemente no está bien “.

