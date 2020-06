Holmes Beach reduce el estacionamiento en la calle en casi 1100 espacios

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

HOLMES BEACH, Florida (WFLA) – En un buen día de playa, es difícil encontrar estacionamiento en la isla Anna Maria. Algunos residentes de Holmes Beach dicen que en los días ocupados, sus patios delanteros comienzan a parecer estacionamientos.

“Se estacionarán por todas las calles de un lado a otro”, dijo Laurel Nevans, residente de Holmes Beach.

En las últimas dos semanas, algunas de las calles residenciales de la ciudad han adquirido un nuevo aspecto. Ahora hay cientos de carteles de ‘no estacionarse’ publicados a lo largo de un tramo de un cuarto de milla de la ciudad.

El jefe de policía de Holmes Beach, William Tokajer, dice que las discusiones comenzaron en marzo cuando la ciudad prohibió el estacionamiento en la calle y en el derecho de vía debido a COVID-19.

“Comenzamos a recibir comentarios positivos de nuestros residentes diciendo que fue una bendición para ellos no tener a las personas conduciendo en sus céspedes, han podido volver a tomar el césped, no tienen que recoger la basura todos los días, no lo hacen “No tengo que recoger pañales”, dijo el jefe Tokajer.

El jefe Tokajer dice que fue cuando la alcaldesa de Holmes Beach, Judy Titsworth, le pidió que comenzara a revisar el estacionamiento para ver si hay algo que se pueda hacer para aliviar a los residentes que sienten que sus hogares se han convertido en estacionamientos.

Después de discusiones y actualizaciones en tres reuniones de la comisión, el Jefe Tokajer dice que los comisionados votaron por unanimidad para hacer un cambio.

Originalmente había 2405 plazas de aparcamiento en la calle, ahora hay 1307.

“Ya sea que tengamos 2000 lugares o 5000 lugares, nunca tendremos suficientes lugares para las personas que vienen aquí”, dijo el Jefe Tokajer. Él dice que el objetivo era dar un poco de alivio a los residentes.

“Esto proporcionará un poco de protección a los residentes y evitará que todos queramos mudarnos de la isla. Hasta donde puedo ver, estamos siendo muy protectores con su estacionamiento en la playa porque sabemos que la gente necesita estacionamiento en la playa, simplemente no queremos que se estacionen en nuestros patios “, dijo Nevans.

No todos los locales están contentos con las nuevas reglas de estacionamiento de la ciudad y algunos sienten que no tuvieron la oportunidad de compartir sus opiniones con los líderes de la ciudad antes de que se tomara una decisión en medio de la pandemia.

“Todos estos signos comenzaron a aparecer de la nada y luego las conversaciones comenzaron a aparecer en Facebook y en todas partes”, dijo el dueño del negocio, Peggy Davenport.

Davenport posee la taberna de Duffy en Holmes Beach. Le preocupa cómo los cambios de estacionamiento afectarán a las pequeñas empresas. Hizo calcomanías que decían “Salva nuestro estacionamiento en la playa”.

“Si pueden tener sus signos, yo puedo tener mis signos”, dijo Davenport. “Supongo que esta es mi pequeña forma de decir, oye, no puedes excluirnos, tienen que pensar en todos. Negocios, sí … Los residentes que viven aquí, pero la gente también está tratando de ganarse la vida”.

Los comisionados de la ciudad tuvieron una reunión virtual el martes por la noche. El problema del estacionamiento no estaba en la agenda, pero el Jefe Tokajer estaba programado para dar una actualización del estacionamiento.

Alrededor de una docena de personas se reunieron afuera del ayuntamiento el martes con carteles en la mano, rechazando la decisión de la ciudad.

“No estábamos ocultando esto. Esto no era algo que hiciéramos sin ayuda”, dijo el jefe Tokajer. “Tuvimos discusiones. Lo abrimos. Recibimos muchos comentarios positivos de las personas que estaban hablando por teléfono y se unieron a las reuniones de Zoom”, continuó Tokajer.

Los locales que están a favor de los cambios de estacionamiento esperan que los líderes de la ciudad puedan encontrar un punto medio. El jefe Tokajer dice que los cambios no están fuera de discusión, pero dependerá de los comisionados de la ciudad.

“Podrán modificarlo y hacer ajustes según sea necesario”, dijo el jefe Tokajer.