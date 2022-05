BUFFALO, NY (WIVB) – La gobernadora Kathy Hochul llamó a las empresas de redes sociales tras el tiroteo masivo del sábado en Buffalo, y dijo que los proveedores de plataformas deben estar más atentos al monitorear el contenido de odio.

“Recuerden mis palabras: seremos agresivos en nuestra búsqueda de cualquiera que se suscriba a los ideales profesados por otros supremacistas blancos, y cómo hay un frenesí de alimentación en las plataformas de redes sociales, donde el odio encona más odio”, dijo. “Eso tiene que parar”.

La gobernadora Hochul dijo que el hecho de que la transmisión en vivo no se eliminó antes demuestra la responsabilidad que tienen quienes proporcionan las plataformas, moral y éticamente, de garantizar que el odio no pueda existir allí. También dijo que espera que también demuestre una responsabilidad legal para esos proveedores.

“El hecho de que este acto de barbarie, esta ejecución de seres humanos inocentes, pueda transmitirse en vivo en las plataformas de las redes sociales y no se elimine en un segundo me dice que existe una responsabilidad… para garantizar que tal odio no pueda habitar estos sitios”.

El tiroteo masivo se transmitió en vivo en Twitch. Un portavoz del servicio de transmisión dijo que la transmisión se eliminó menos de dos minutos después de que comenzara la violencia.

Hochul continuó, enfocándose en cómo se pueden usar las redes sociales para comunicar ideas de odio y compartirlas con otros, lo que resulta en incidentes como este tiroteo masivo.

“Este es el resultado cuando tienes personas que usan estas plataformas y hablan con otros que comparten estos puntos de vista dementes, se apoyan mutuamente, hablan sobre las técnicas en las que se involucrarán, publican estas ideas y las comparten con otros. con la esperanza de que algún día puedan levantarse en su visión demente del mundo”, dijo Hochul.