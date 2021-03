Hermanas de pensamiento rápido salvan la vida de papá con habilidades de resucitación cardiopulmonar aprendidas en la escuela secundaria

CHICAGO, Ill. (WGN) – Dos hermanas en los suburbios de Chicago pusieron a prueba lecciones de hace años y salvaron la vida de su padre después de que colapsara en casa de un ataque al corazón.

Mark Sagan estaba pintando en la casa el 15 de enero cuando sintió que algo se apoderaba de él.

“Creo que me estaba mareando o algo así y bajé las escaleras y dije: ‘Será mejor que llames a alguien, no me siento bien’, y eso fue todo”, dijo Sagan. “Bajé, me puse azul y eso es lo último que recuerdo”.

En ese momento, las hijas de Sagan, que estaban en casa después de la universidad, se pusieron en acción.

“Lo único que estaba pensando cuando no estás respirando, ¿qué haces? Haces resucitación cardiopulmonar ”, dijo Cora Sagan.

Kalie llamó al 911 cuando Cora comenzó las compresiones torácicas, que había aprendido cuando era estudiante en Deerfield High School.

En 2014, los estudiantes de secundaria obligatorios de Illinois reciben instrucción AED y CPR como parte de su plan de estudios de salud.

La ley recibió el nombre de Lauren Laman, una estudiante de St. Charles, Illinois, que sufrió un paro cardíaco pero no recibió atención inmediata de los transeúntes. Sus padres imaginaron generaciones futuras capacitadas en resucitación cardiopulmonar.

“Si lo aprenden en la escuela secundaria y continúan de generación en generación, tendremos salas llenas de gente que sabrá qué hacer”, dijo la madre Mary Laman en 2014.

Pero mucho antes de que se convirtiera en ley, Marc Pechter estaba enseñando las habilidades en Deerfield High School, y la lección se quedó con las hermanas Sagan.

“Sabía la parte de las compresiones torácicas, que es la parte que quieres saber para un ataque cardíaco, pero regresó tan rápido porque no he pensado mucho en eso desde la escuela secundaria”, dijo Sagan.

Los socorristas finalmente se hicieron cargo de las compresiones y usaron un desfibrilador en el hospital.

Los médicos descubrieron un bloqueo del 100% en la arteria coronaria descendente anterior izquierda de Sagan, que según el cardiólogo de NorthShore, el Dr. Jonathan R. Rosenberg, puede “definitivamente ser una situación fatal”.

“No hay duda de que las hijas del Sr. Sagan le dieron resucitación cardiopulmonar es lo que le salvó la vida. No recibir RCP durante un período prolongado, incluso unos minutos, puede causar falta de oxígeno al cerebro y puede causar la muerte de alguien ”, dijo el Dr. Rosenberg.

Se colocó un stent y se restauró el flujo sanguíneo. Aún así, las posibilidades de supervivencia de Sagan eran menos del 40%. Para aquellos que no reciben asistencia de RCP o DEA por parte de un transeúnte, la tasa de supervivencia es del 10%, en comparación con el 50% de los que sí la reciben.

Los Sagan celebraron el cumpleaños de Mark y dijeron que están agradecidos de poder hacerlo juntos.