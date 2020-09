Jóvenes de crianza temporal de SoCal encuentran consuelo en el arte

LOS ÁNGELES (KTLA) – Norma Carrillo, una joven que creció en el sistema de acogida, está usando el arte para ayudar a recuperarse de una educación difícil.

“Estaba en un lugar realmente oscuro debido al sistema”, dijo. “Lo único que tenía que esperar era mi arte”.

Norma y sus tres hermanos menores crecieron en el sistema de acogida después de que sus padres fueran deportados. Norma fue separada de sus hermanos y trasladada más de media docena de veces. Descubrió que dibujar la ayudaba terapéuticamente.

“Todavía estoy luchando porque me duele. Esto me quita la cabeza”, dijo Norma. “Me quitaron muchas cosas. No tenía mucho a lo que aferrarme, esto es algo que podría guardar para mí”.

Cuando Bobak Bakhtiari, un voluntario asignado a Norma a través de los Defensores Especiales Designados por la Corte de Los Ángeles, o CASA, se dio cuenta de sus talentos, la animó a abrazar su amor por el arte comprándole pintura, pinceles, lienzos y cualquier cosa para ayudarla. hacer realidad sus sueños.

“Él creía en mí donde yo no creía en mí”, dijo Norma sobre Bakhtiari.

Con el tiempo, con la ayuda de Bakhtiari, Norma comenzó a inscribir su arte en concursos. Su pieza titulada “Que Dios Este Contigo”, o “Que Dios te acompañe”, ganó una competencia del Congreso y ahora se exhibe en la Casa Blanca.

“Estaba emocionada de ir a Washington para ver mi pintura allí”, dijo Norma.

A pesar de la creciente atención que ha recibido su trabajo, la inspiración de Norma para seguir creando arte sigue siendo profundamente personal.

“Hice esto por mí y por mis hermanos”, le dijo a KTLA. “No esperaba que fuera a lo grande y que la gente pidiera mi trabajo”.

Se puede encontrar más del arte de Norma en rubysart.org.

Más artículos de la celebración Del Mes De La Herencia Hispana: