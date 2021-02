Hallan fosas comunes en norte y este de México

Alvarado, México (AP)- En el estado mexicano de Veracruz, investigadores de la comisión nacional de búsqueda encontraron tres fosas que contenían restos humanos y bolsas de plástico en una isla con manglares, informaron el jueves las autoridades. De momento no se ha determinado el número de cuerpos que fueron hallados.

Los grupos de búsqueda de voluntarios, los cuales generalmente están conformados por familiares de personas desaparecidas, han desempeñado un papel importante en el hallazgo de fosas clandestinas en México.

Rosalía castro, buscadora en el colectivo “solecito”:

“la maldad del hombre no tiene límites. Es un lugar que piensan que no se va a explorar porque es un lugar que cuesta mucho para llegar, se tiene que llegar en lancha, nosotros ya entramos alguna vez, pero no pudimos encontrar por lo mismo, son manglares. Todo está lleno de agua”.

Rosalía castro, una activista cuyo grupo colectivo solecito ha conducido a la policía a otras fosas de Veracruz en el pasado dejó su trabajo como odontóloga para dedicarse a la búsqueda de su hijo Roberto Carlos, desaparecido en 2011, y dice que es necesaria la presencia de los familiares durante las exhumaciones, pues hasta ahora las autoridades no han hecho un buen trabajo.

También el jueves fue anunciado que por lo menos media docena de cadáveres fueron encontrados enterrados en fosas poco profundas en el estado de sonora, en el norte de México

En noviembre, las autoridades del estado occidental de Jalisco recuperaron 113 cadáveres y otros restos humanos de una fosa clandestina en la localidad del salto, ubicada en las afueras de Guadalajara. Un total de 189 cuerpos fueron encontrados en el municipio durante 2020.

Más de 80.000 personas han sido reportadas como desaparecidas desde que empezó la guerra contra el narcotráfico de México en 2006.