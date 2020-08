Hacker de Twitter ‘autor intelectual’: ¿Quién es el adolescente de Tampa acusado de apuntar a cuentas de alto perfil?

TAMPA, Florida (WFLA) – Era el hacker de al lado que nadie vio venir.

¿Quién era el adolescente misterioso que, según las autoridades, se hizo cargo de la mayoría de las cuentas VIP de Twitter, incluidos grandes nombres como Joe Biden, Barack Obama y Bill Gates, por nombrar algunos?

Cuando su identidad salió el viernes , la conmoción se extendió por todo Tampa Bay y más allá.

Funcionarios federales y estatales dicen que el hombre detrás del ataque fue en realidad un adolescente de Tampa, arrestado en la casa de sus padres.

Graham Ivan Clark fue detenido en la madrugada del viernes en la casa de su familia en Northdale.

Los vecinos dicen que afuera estaba “completamente oscuro” cuando vieron patrullas estacionadas frente a la casa de dos pisos, con luces parpadeando en la oscuridad. Se preguntaban qué estaba pasando en la casa. ¿Por qué se reunía la policía en su vecindario tranquilo? Tal vez un robo, pensaron, o incluso un problema doméstico.

Nunca habrían adivinado que los agentes del frente estaban allí para un arresto de alto perfil y que la identidad del sospechoso pronto aparecería en los titulares de todo el mundo

Resulta que el joven arrestado y reservado el viernes en la madrugada fue el “autor intelectual” que recientemente hackeó algunos de los nombres más famosos en Twitter , según la oficina del fiscal estatal.

Era el adolescente que vivía justo al final de la calle, dicen los vecinos estudiantes de secundaria que conducían demasiado rápido y tocaban su música demasiado fuerte. El era un niño.

El joven de 17 años es un estudiante de tercer año en Gaither High School, según el anuario 2020 de la escuela.

Se dice que nunca conoces a tus vecinos y lo que sucede a puerta cerrada. Los que viven cerca nos dijeron que nunca se han dicho palabras más verdaderas. Caso en cuestión: el adolescente y su familia.

Entonces, cuando este vecindario de Northdale orientado a la familia se enteró de la noticia de que Graham Ivan Clark fue arrestado por el mayor hackeo que Twitter haya visto , se quedaron atónitos.

Deric Raymond fue uno de los vecinos que vio el arresto temprano en la mañana.

Vive unas puertas más abajo, y temprano el viernes por la mañana, salió.

“Me preguntaba si alguien estaba teniendo una pelea, quizás algo doméstico”, dijo a Melanie Michael de 8 On Your Side. “No lo habría adivinado. Fue una sorpresa total cuando aprendí eso”.

Raymond dijo que Clark va a la escuela secundaria con su hija.

“Creo que es increíble que un joven de 17 años pueda lograr este tipo de crimen. Me recordó la película ‘Juegos de guerra’ con Matthew Broderick”, comentó el padre. “¿No se supone que los jóvenes de 17 años deberían ser adolescentes? No estar sentados en una habitación oscura, pirateando cuentas en Twitter”.

Los investigadores dicen que el adolescente había engañado a todos.

Nadie esperaba que el adolescente con el cabello oscuro, a menudo visto en su patio delantero con amigos, fuera el jefe acusado detrás del teclado.

La pregunta que todos se hacen: ¿cómo entró el hacker en las cuentas? ¿Cómo supuestamente un joven de 17 años obtuvo acceso a los datos más profundos de Twitter?

Según los documentos judiciales, Clark engañó a un empleado de Twitter para que pensara que era un compañero de trabajo del departamento de TI y solicitó las credenciales del empleado.

Según los documentos de arresto, el adolescente esperaba que su artimaña proporcionara los datos cruciales que necesitaba para ingresar a los portales más protegidos de la compañía.

Funcionó.

Las autoridades dicen que el empleado de Twitter proporcionó las credenciales necesarias para acceder al mainframe, un lugar donde el adolescente podía elegir entre los nombres más importantes del mundo, desde políticos hasta empresarios y músicos.

Los documentos muestran que una vez que el adolescente entró, comenzó a tuitear desde las cuentas de todos, desde el actual candidato presidencial Joe Biden hasta el CEO de Amazon Jeff Bezos y el rapero Kanye West.

Fue allí, dicen los detectives, que hizo su trabajo sucio. En los tweets enviados desde varias cuentas, los usuarios parecían estar pidiendo Bit-Coin. Clark recaudó más de $ 100,000, según el fiscal estatal.

Sin embargo, su felicidad después del ataque fue de corta duración.

Los múltiples tuits falsos de cuentas pirateadas captaron rápidamente la atención del equipo corporativo de Twitter , así como de investigadores estatales y locales.

Al final, Clark fue arrestado por más de 30 delitos graves.

Se enfrentó a un juez el sábado por la mañana y está detenido con una fianza de $ 750,000 . Si se lo declara culpable en este caso, el adolescente podría ser sentenciado a más de 150 años de prisión.

La hermana de la adolescente, Yeva, habló brevemente en nombre de su hermano el viernes por la tarde.

Después de regresar de un recado, ella le dijo a 8 On Your Side: “Amo a mi hermano, no sé nada sobre la situación. Va a estar bien. Eso es todo”.

