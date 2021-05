‘Hacer cumplir la ley de Florida’: DeSantis promete ganar una demanda de cruceros e imponer multas a las líneas de cruceros

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

LAKELAND, Fla. (WFLA) – En Lakeland el viernes, el gobernador Ron DeSantis prometió ganar la demanda de Florida contra los CDC … mientras que al mismo tiempo prometió “hacer cumplir la ley de Florida” y líneas de cruceros finas que requieren pasajeros vacunados.

Dos días después de que los CDC finalmente emitieran la aprobación para el primer crucero real desde un puerto estadounidense en más de un año, DeSantis dijo que no estaba cediendo a una ley estatal que autoriza una multa de $ 5,000 por pasajero.

“Vamos a hacer cumplir la ley de Florida”, dijo el gobernador DeSantis cuando Staci DaSilva de 8 On Your Side le preguntó si estaba preparado para imponer las multas. “De hecho, no tengo más remedio que hacerla cumplir. Hice un juramento para hacerla cumplir. No se aprueban leyes y luego no se hacen cumplir contra las corporaciones gigantes. No funciona de esa manera. Todos son iguales ante la ley . ”

Los CDC aprobaron cruceros de prueba y cruceros reales esta semana desde puertos estadounidenses, los primeros en ir o venir de los EE. UU. Desde que los CDC cerraron efectivamente los cruceros en marzo de 2020 con su Orden de no navegar.

En octubre, los CDC emitieron una orden de navegación condicional que permite a las líneas de cruceros tomar dos rutas diferentes de regreso a los mares: pasar por un proceso de 4 fases que incluye cruceros de prueba para demostrar que sus protocolos Covid-19 funcionan o ir directamente a cruceros generadores de ingresos. al exigir que casi toda la tripulación y los pasajeros estén vacunados.

En ese momento, las vacunas no estaban disponibles, por lo que ninguna línea de cruceros pudo cumplir con las pautas y no navegó ningún barco. Después de que los CDC emitieron varias pautas más durante los meses siguientes y aún no zarpaban barcos, el estado de Florida finalmente presentó una demanda contra los CDC en abril “.

“Estamos [suing the CDC] porque obviamente ha perjudicado a nuestro estado”, dijo DeSantis el viernes en Lakeland. “Pero es un problema más grande que solo los cruceros. No se puede tener cierta burocracia, que no tiene la autoridad legal para hacer esto, reclamar una emergencia y cerrar el comercio”.

DeSantis garantizó que Florida ganará el caso, que ha estado en mediación ordenada por la corte esta semana y continuará la próxima.

“Quizás haya una resolución”, dijo DeSantis. “En última instancia, queríamos reivindicar el interés inmediato del estado con esta [lawsuit] . Pero hay un punto más importante, y estoy seguro: ganaremos el caso. Ganaremos. Teníamos razón en la ley. Creo que todos los Hay indicios de que lo estaremos. Y absolutamente seremos apoyados en el 11º Circuito [Court of Appeals] “.

El requisito de los CDC para los pasajeros vacunados viola la orden ejecutiva 21-81 del gobernador DeSantis y la SB 2006 , la nueva ley aprobada por la legislatura en base a su orden.

La orden está actualmente en vigor, pero no tiene ningún mecanismo de ejecución. SB 2006 entra en vigencia el 1 de julio y autoriza la multa de $ 5,000.

Stewart Chiron, más conocido como “El chico de los cruceros”, ha realizado casi 300 cruceros y ha sido un experto en la industria durante décadas. Señala que varias otras naciones han permitido que los cruceros se detengan en sus puertos sin requerir vacunas.

“Europa, Asia y el Pacífico Sur han estado navegando durante unos 9 meses”, dijo Chiron. “Han tenido más de 450.000 personas navegando en este punto con menos de 50 casos de Covid. Royal Caribbean ha estado navegando desde Singapur desde noviembre con más de 100.000 personas y 0 casos de Covid”.

“Es el momento de que Estados Unidos vuelva al juego”, dijo Chiron.