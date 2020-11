Guardias de seguridad armados en el lugar de votación de St. Pete fueron contratados por el Partido Republicano del Condado de Pinellas, según un informe policial

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Dos personas diferentes dijeron a las fuerzas del orden que el Partido Republicano del Condado de Pinellas contrató guardias de seguridad armados para pararse en una carpa republicana afuera de un centro de votación en el centro de San Petersburgo el mes pasado mientras se realizaba la votación anticipada, según un informe policial obtenido por 8 On Your Side.

El incidente ocurrió a las 5:26 pm del 21 de octubre en el lugar de votación del edificio del condado ubicado en 501 1st Avenue North. Los informes iniciales indicaron que los guardias dijeron que fueron contratados por la campaña de Trump . La campaña negó cualquier participación.

El informe recién obtenido del Departamento de Policía de St. Pete dice que un voluntario republicano del condado de Pinellas, Robby Thurston, instaló una mesa cerca de la oficina electoral para brindar información al público. Thurston luego le dijo al oficial que la directora ejecutiva Charlotte Smith “contrató a dos oficiales de seguridad con licencia para estar con él en caso de que surgiera un incidente”, dice el informe.





Smith le dijo a 8 On Your Side que “no tiene la autoridad” para contratar oficiales de seguridad, y se dirigió al presidente del Partido Republicano del condado de Pinellas , Todd Jennings, para que comentara.

Hasta ahora, Jennings no ha devuelto múltiples solicitudes de comentarios.

Los dos guardias armados eran Mackensy Dessources y Patricia Garcon, ambos empleados de SYOTOS Security , según el informe. Dessources también les dijo a los oficiales que fueron contratados por Smith y que “se les indicó que estuvieran en la oficina de elecciones con Thurston todos los días de 4 pm a 6 pm hasta que terminen las elecciones”, según el informe.

El día después del incidente, el propietario de SYOTOS, Trei McMullen, le dijo a 8 On Your Side que ninguno de sus guardias fue contratado para estar allí, y que solo uno de los dos trabajaba para él.

“No tenemos empleados participando en la observación de votaciones. Teníamos un empleado fuera de servicio que estaba recogiendo a un miembro de la familia que se encontraba en las cercanías de un lugar de votación. El empleado vio a alguien que conocía cerca del lugar de votación y tenía un Una vez más, este empleado estaba fuera de servicio y de ninguna manera participaba en la observación de las urnas. El empleado fue detenido por un diputado local que tenía todo el derecho a preguntar qué estaba sucediendo. El empleado dejó en claro que no estaba afiliado a la cabina de votación. Se produjo un cambio de información del oficial al diputado y toda la información resultó válida y verdadera. El oficial acababa de ponerse el equipo de salir del trabajo y eso se sacó de contexto “. Trei McMullen, propietario de SYOTOS Security, en una declaración del 22 de octubre de 2020 a 8 On Your Side

8 On Your Side se acercó a McMullen nuevamente el viernes, pero no respondió ninguna solicitud de comentarios.

El personal electoral recibió al menos cuatro quejas de varias personas que les dijeron a los empleados que “se sintieron intimidados cuando pasaron junto a los oficiales de seguridad para llegar a la oficina electoral”, aunque el informe también señala que “no bloquearon su camino ni se acercaron a ellos”.

En una conferencia de prensa al día siguiente, el alguacil del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, también dijo que los guardias no fueron contratados y que no violaron la ley .

“La mera presencia de personal de seguridad uniformado, con licencia y autorizado por Florida no viola la ley”, dijo Gualtieri.

En un comunicado emitido a 8 On Your Side el viernes, la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas dijo que los comentarios de Gualtieri en ese momento eran precisos.

El alguacil respalda su declaración hecha en la disponibilidad de los medios (22 de octubre de 2020) porque era actual y precisa como la conocía en ese momento. Sigue existiendo una discrepancia entre lo que se informa en el informe del SPPD, lo que dicen los guardias de seguridad y lo que dice Charlotte Smith. Charlotte Smith afirma hasta el día de hoy que no contrató guardias de seguridad para el sitio de St. Pete, independientemente de lo que contenga el informe del SPPD, y no podemos conciliar la discrepancia. Tampoco podemos conciliar la discrepancia entre lo que hay en el informe del SPPD y las declaraciones de los guardias de seguridad. No tendremos más comentarios sobre esto y lo remitimos al Partido Republicano de Pinellas o al SPPD para cualquier declaración adicional. Declaración de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas publicada el 13 de noviembre de 2020

Después de ser entrevistado por los agentes el 21 de octubre, el informe dice que “Thurston y ambos agentes de seguridad recogieron sus pertenencias y abandonaron el área, debido a que eran las 6 de la tarde y su hora había terminado”.