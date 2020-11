Grito por ayuda: los residentes del condado de Pinellas que están lidiando con los daños causados por la tormenta de Eta quieren respuestas, asistencia de FEMA

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

MADEIRA BEACH, Florida (WFLA) – Cientos de personas que viven en las comunidades frente a la playa del condado de Pinellas todavía están lidiando con los daños causados por la tormenta tropical Eta.

Eso incluye a Cathy Farrell, quien dice que hace dos semanas, el agua llegaba hasta la cintura en las calles y hasta los tobillos en su casa.

“Completamente abrumados, estábamos completamente abrumados”, dijo, recordando la tormenta tropical Eta. “Llegó tan rápido”.

8 On Your Side fue a Madeira Beach el viernes para ver cómo les estaba yendo a las familias y realizó un seguimiento el martes. Farrell dice que ella y su madre son vecinas, ambas con pisos, zócalos y muebles destruidos por la tormenta.

“Perdimos todas nuestras puertas, no podemos sacar las puertas corredizas [because the water swelled the wood] haciendo que se peguen”, dijo Farrell.

Nos comunicamos con la oficina del congresista Charlie Crist el viernes después de que los vecinos se comunicaran con la esperanza de recibir ayuda de FEMA. Horas más tarde, la oficina de Crist envió una carta al gobernador Ron DeSantis pidiéndole que solicitara la asistencia de FEMA para varios pueblos costeros en el condado de Pinellas.

8 On Your Side se comunicó nuevamente con la oficina de Crist el martes para obtener una actualización sobre lo que vendría después para los afectados por Eta.

“No hemos recibido respuesta [from the governor’s office] todavía. Tenemos la esperanza de que lo haremos”, dijo el representante Crist. “Es una solicitud razonable y es lo correcto para la gente del condado de Pinellas”.

8 On Your Side llamó a la oficina del gobernador DeSantis el martes. Enviaron nuestra solicitud a la División de Manejo de Emergencias del estado. Un portavoz dice que los trabajadores están evaluando los daños y, si hay suficientes, declararán una declaración de desastre importante para ayudar a las familias individuales en las próximas semanas.

“El condado de Pinellas está tratando de recopilar toda esa información para mostrar lo que estamos sufriendo”, dijo Linda Portal de la ciudad de Madeira Beach.

Portal nos cuenta que la historia reciente de 8 On Your Side ayudó con el progreso de la ciudad.

“La gente ha estado haciendo comentarios, han visto el informe”, dijo.

Portal agrega que todavía están esperando noticias de unas 200 personas. Ella está instando a los residentes que enfrentan daños por tormentas a que utilicen contratistas autorizados y obtengan permisos de la ciudad antes de la reconstrucción.

Pero la familia Farrell dice que ahora necesitan la ayuda de FEMA.

“No nos olvidemos. No nos olvidemos. Somos un vecindario pequeño pero el daño fue bastante extenso”, dijo Farrell. “Podemos ser un pequeño grupo de personas en el ámbito de las cosas. Puede que no sea importante, pero es importante para nosotros”.

La ciudad dijo que los PODS generalmente solo se permiten en una casa por un par de días, pero lo han extendido a tres meses mientras se realizan las reparaciones de la tormenta.

Portal dijo que toda construcción, incluso restauración, debe estar permitida. Puede consultar en línea para ver si su contratista tiene licencia .

Los funcionarios de la ciudad de Madeira Beach nos dijeron que han renunciado a las tarifas por los trabajos de restauración y están acelerando la revisión y los permisos para que las personas regresen a sus hogares. Puede llamar al (727) 399-9951 inmediatamente para recibir instrucciones y consejos antes de comenzar a construir o reparar. La ciudad dijo que puede pedir ayuda para obtener permisos o restauración y ellos lo comunicarán con alguien. También puede enviar un correo electrónico a planning@madeirabeachfl.gov con preguntas y para obtener información sobre seguros, resistencia a inundaciones y los valores de su propiedad y restauración.

Se solicita a cualquier persona que haya sufrido daños por tormenta que lo informe a la ciudad y al condado.

Un portavoz de la ciudad dijo que FEMA ofrece $ 30,000 en fondos de subvenciones, subvenciones de mayor costo de cumplimiento (ICC), para ayudar a quienes sufrieron daños por inundaciones a evitar futuras inundaciones levantando su casa, demoliéndola para reemplazarla con una estructura elevada o moviendo la casa fuera de la llanura aluvial. . Un portavoz de la ciudad dijo que el formulario de solicitud de subvención ICC de FEMA para su ajustador se puede encontrar en línea .