Granjas falsas vinculadas a miles de millones en fraude de préstamos de la SBA conmocionan a los residentes de Tampa

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Las granjas son falsas, pero el fraude es real para varios residentes que no tenían idea de que su información personal se usaba para obtener préstamos gubernamentales acelerados destinados a empresas que luchan durante la pandemia.

James Shipley, que vive en un lote de 14,000 pies cuadrados junto al agua en el norte de Tampa, se sorprendió al descubrir que “James Shipley Farms” supuestamente estaba ubicado en su dirección y recibió un préstamo por desastre por daños económicos de $ 47,000 (EIDL).

“Obviamente no tengo espacio para cultivar aquí”, dijo Shipley. “Nadie me ha llamado nunca. Si no hubieras llamado a mi puerta, nunca me habría enterado. Eso es lo sorprendido que estoy “.

Otros residentes de Tampa se sorprendieron igualmente después de descubrir que sus nombres y direcciones estaban adjuntos a granjas que, según los registros gubernamentales, están esparcidas por toda la ciudad.

William Dreyer, de 85 años, tiene pasto St. Augustine creciendo en su patio delantero y palmeras que se elevan sobre su casa en el sur de Tampa, pero no hay cultivos.

“Dreyer Farms” recibió un préstamo de $ 9,900 según los registros, y aunque Dreyer reconoce que tiene parientes que cultivan en Nueva Jersey, es un ejecutivo jubilado.

“He vivido aquí casi 50 años y nunca he cogido una azada”, dijo Dreyer. “Estoy en una pequeña parcela, 100 por 100 aquí. Sin granja “.

Los préstamos son administrados por la Administración de Pequeños Negocios (SBA) y fueron creados para ayudar a las empresas a borrar la tinta roja causada por la pandemia de COVID-19.

8 On Your Side extrajo todos los préstamos con base en Florida de una hoja de cálculo masiva de la SBA de más de tres millones de préstamos por valor de $ 194 mil millones entregados en todo el país desde la primavera.

Después de sacar las transacciones con sede en Tampa de la lista del estado, una segunda búsqueda encontró docenas de préstamos a granjas. Varias de esas empresas no estaban registradas en la División de Corporaciones de Florida , y búsquedas posteriores revelaron que se hicieron 24 préstamos con base en Tampa por valor de más de $ 600,000 a granjas que no existen.

Ese total es una pequeña parte del presunto fraude relacionado con el programa a nivel nacional, según un informe de la Oficina del Inspector General de la SBA que expresó su preocupación por el fraude por más de $ 78 mil millones en préstamos.

Un portavoz de la SBA nos puso en contacto con Kathy Cook de la Oficina de Asistencia para Desastres de la agencia con sede en Atlanta.

Cook dijo que existen “controles y equilibrios” para protegerse contra el fraude, pero no proporcionó detalles.

La directora de la SBA del sur de Florida, Victoria Guerrero, nos remitió a la oficina de Cook y se enfureció cuando la presionaron para obtener respuestas sobre lo que salió mal para permitir que estos préstamos fraudulentos fueran aprobados en Tampa y en todo el país.

“No se puede malinterpretar”, dijo Guerrero. “Dejaremos esta entrevista ahora mismo si su intento es ponernos en una mala posición. No estoy diciendo que la SBA no tenga ningún control y equilibrio “.

Gus Bilirakis, un republicano del 12 ° Distrito del Congreso de Florida, calificó el fraude como “inexcusable”.

“Existía la posibilidad de verificar dos veces a estas personas para asegurarse de que era legítimo”, dijo Bilirakis. “Esto no debería suceder, y estas personas deben rendir cuentas”.

Bilirakis, miembro de alto rango del Comité de Protección al Consumidor de la Cámara de Representantes, dijo que el Congreso examinará el proceso para asegurarse de que el dinero se asigne adecuadamente.

Shipley, que trabaja para el gobierno federal, se pregunta sobre las empresas que necesitaban el dinero pero no lo consiguieron.

“Cada centavo debe ser responsable, y el gobierno tiene la debida diligencia para asegurarse de que hagan su trabajo por su parte para asegurarse de que el dinero se dirija al lugar correcto”, dijo.

Cook dijo que si alguien sospecha de robo de identidad o fraude, debe informarlo a las agencias de crédito y hacer un informe policial sobre la solicitud.

Según Cook, se le pedirá a la SBA que investigue el préstamo después de que se informe a la agencia.

“La consulta se eliminará del informe crediticio, lo que debería restaurar su puntaje crediticio a lo que era anteriormente”, escribió Cook en un correo electrónico. “El [individual] no es responsable del pago de ningún préstamo en el que no haya solicitado”.