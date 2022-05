McALLEN, Texas (Informe fronterizo) — El gobernador de Texas, Greg Abbott, criticó el jueves a la administración de Biden por proporcionar fórmula para bebés a niños migrantes en centros de detención en medio de una escasez en todo el país.

Los comentarios se produjeron cuando el presidente Joe Biden habló con los directores ejecutivos de las compañías de fórmula para bebés el jueves para acelerar la entrega de más suministros de fórmula para bebés en los estantes de todo el país y limitar las restricciones, dijeron altos funcionarios de la administración.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, lanzó la Operación Lone Star en marzo de 2021. (Foto de archivo de Sandra Sanchez/Border Report)

En una declaración conjunta de Abbott y el presidente del Consejo de la Patrulla Fronteriza, Brandon Judd, dijo el jueves: “Los niños son nuestros tejanos más vulnerables y preciados y merecen ser puestos en primer lugar. Sin embargo, el presidente Biden ha hecho la vista gorda ante los padres de todo Estados Unidos que enfrentan la pesadilla de una escasez de fórmula para bebés en todo el país. Mientras las madres y los padres miran aterrorizados los estantes vacíos de las tiendas de comestibles, la Administración Biden se complace en proporcionar fórmula para bebés a los inmigrantes ilegales que cruzan nuestra frontera sur. Esta es otra más en una larga lista de prioridades imprudentes y fuera de contacto de la Administración Biden cuando se trata de asegurar nuestra frontera y proteger a los estadounidenses.Nuestros niños merecen un presidente que anteponga sus necesidades y su supervivencia, no uno que dé suministros críticos a los inmigrantes ilegales antes que a las mismas personas a las que él hizo un juramento de servir”.

Abbott se ha pronunciado abiertamente en contra de permitir que los inmigrantes crucen de México a Texas e incluso ha gastado miles de millones de fondos y recursos estatales como parte de la Operación Lone Star para “asegurar la frontera”, lo que ha dicho repetidamente que la administración de Biden “no ha hecho”. ”

Los defensores de los inmigrantes reaccionaron con enojo el jueves a la declaración de Abbott.

“Los niños necesitan nutrición”, dijo a Border Report Joshua Rubin, de la organización Witness At the Border. “Haces un viaje de 1.500 millas con bebés en brazos. Van a necesitar que los alimenten y cualquier ser humano decente busca la manera de alimentarlos, no la manera de privarlos”.

Joshua Rubin de Witness At The Border protesta en Brownsville, Texas, el 17 de enero de 2020, para que los migrantes sean liberados de Matamoros, México, hacia el sur de Texas. (Foto de archivo de Sandra Sanchez/Border Report)

“El gobernador Abbott tiene una agenda política que está dispuesta a castigar a los niños en lugar de aquí, en la nación más rica del mundo, buscando una manera de asegurarse de que todos los niños de Dios tengan suficiente fórmula”, dijo Rubin.

“Es tan lamentable que nuestro gobernador sea tan miope en su pensamiento. Y en cambio esté interesado en avivar, la xenofobia, el racismo y el miedo en un entorno en el que podemos estar actuando desde la abundancia, versus una mentalidad de escasez”, dijo Marisa Limón Garza. , director sénior de defensa y programación de Hope Border Institute en El Paso, Texas.

“Estos niños, todos los niños, merecen acceso a una vida plena que incluya comida, refugio y amor. Si colaboramos y pensamos de manera creativa en expandir nuestros versos de recursos que se enfocan en el teatro político, quizás podamos alimentar a todos los niños sin importar su estatus”. Garza le dijo a Informe Fronterizo.

“Es increíble. Esto es precisamente cuando crees que ya tocaste fondo en términos de declaraciones y políticas antiinmigrantes y antihumanitarias fermentadas por el gobernador, entonces ves esto. Cómo está usando niños, bebés, como parte de su plataforma política distorsionada”, Fernando García, fundador y ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, una coalición de derechos fronterizos con sede en El Paso.

“No solo está demonizando a los inmigrantes en Texas llamándolos criminales y violadores, sino que ahora está usando a niños y bebés inmigrantes como parte de su ganancia política. Eso es vergonzoso”, dijo García, cuyo grupo estuvo en McAllen el jueves después de una gira de dos semanas por la frontera de Texas que comenzó en El Paso, para exigir mejores derechos para los migrantes.

El 17 de marzo de 2021, las madres migrantes reciben fórmula para bebés gratis en el Centro de Respiro Humanitario en McAllen, Texas, administrado por Caridades Católicas del Valle del Río Grande. La instalación ofrece comida, ropa, un lugar para descansar y ayuda con los planes de viaje para los migrantes que son liberados por el Departamento de Seguridad Nacional. (Foto de archivo de Sandra Sanchez/Border Report)

En una llamada con los medios el jueves por la tarde, altos funcionarios de la administración de la Casa Blanca explicaron que la escasez de fórmula para bebés comenzó el 17 de febrero cuando el fabricante de fórmula para bebés más grande del país, Abbott Nutrition, inició un retiro voluntario de varias líneas de fórmula después de preocupaciones de posible contaminación bacteriana en su planta de fabricación en Sturgis, Michigan.

Cuatro bebés se enfermaron y dos murieron a fines de 2021 y principios de 2022 antes del retiro voluntario.

El jueves, “el presidente Joe Biden habló con minoristas y fabricantes, incluidos los directores ejecutivos de Walmart, Target, Mead Johnson y Gerber para hablarles sobre el trabajo que están haciendo y pedirles que hagan todo lo posible para ayudar a las familias a comprar y acceder a fórmula infantil”, dijo un alto funcionario de la administración.

Hablaron sobre cómo agilizar el abastecimiento de los estantes y cómo otras empresas se hicieron cargo de la falta de inventario en ausencia de Abbott Nutrition.

También discutieron “pasos adicionales para llevar más fórmula infantil a los estantes de las tiendas lo más rápido posible sin comprometer la seguridad”, dijo un alto funcionario de la administración.

Esto incluye lo siguiente:

Aumento de las importaciones de fórmula para bebés.

Pidiendo a la FTC y a los fiscales generales estatales “que tomen medidas enérgicas contra el aumento de precios y las prácticas desleales del mercado relacionadas con las ventas de fórmula infantil”, dijeron los funcionarios.

Reducir los trámites burocráticos y las restricciones para llevar más fórmula infantil a los estantes de las tiendas instando a los estados a brindar flexibilidad en el programa WIC.

Los programas de WIC generalmente autorizan la compra de envases de fórmula de 12 onzas, pero la administración quiere eliminar ese requisito para permitir que las familias de WIC compren envases de 32 onzas y eso permitiría a los fabricantes producir más productos en lotes más grandes con mayor rapidez, dijeron altos funcionarios de la administración. .

“Esta administración está trabajando las 24 horas para hacer todo lo posible para llevar la mayor cantidad de producción al mercado mientras protege la seguridad y el bienestar de las familias”, dijo un alto funcionario de la administración.