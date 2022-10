BATON ROUGE, Luisiana (BRPROUD) – Los funcionarios de Baton Rouge se pronunciaron después de que nueve personas fueran baleadas cerca del campus de la Universidad del Sur la madrugada del viernes. La policía dice que las heridas sufridas por las víctimas del tiroteo no parecen ser potencialmente mortales.

La alcaldesa-presidenta Sharon Weston Broome emitió la siguiente declaración.

Este incidente habla de un problema mucho mayor de un aumento de la violencia armada en todo el país. Francamente, ya he tenido suficiente violencia sin sentido victimizando a nuestra gente. Necesitamos continuar involucrando a los líderes y las comunidades en todos los niveles, local, estatal y federal, para abordar las causas subyacentes de la violencia y el fácil acceso a las armas de fuego. Nuestro pueblo merece la paz y no dejaremos de trabajar con ese fin.

No permitiremos que este acto de violencia quede sin control. Llevaremos a la persona o personas responsables ante la justicia.

El Capitán del Departamento de Policía de Southern University, Harold Williams, habló sobre las medidas de seguridad para el fin de semana de Homecoming el viernes a la 1 pm.

El Departamento de Policía de Baton Rouge respondió a la escena de un tiroteo cerca de la Fraternidad Kappa Alpha Psi en la Universidad del Sur alrededor de la 1:50 a. m. BRPD dice que hubo nueve víctimas del tiroteo.

En el lugar del tiroteo se observó una gran presencia policial y servicios de emergencia. El personal de emergencia dijo que siete víctimas del tiroteo fueron transportadas a un hospital local.

Southern University emitió esta declaración sobre el tiroteo el viernes por la mañana:

Esta mañana, ocurrió un tiroteo cerca de Southern University y A&M College. El Departamento de Policía de Baton Rouge está investigando. Si bien este desafortunado incidente ocurrió fuera del campus en un evento no patrocinado por la Universidad, la Universidad condena enérgicamente cualquier acto de violencia. Mantenemos a todos los afectados por este incidente en nuestros pensamientos. Los funcionarios, incluido el Departamento de Policía de Southern University, continúan trabajando para garantizar que los estudiantes, empleados, ex alumnos y otros visitantes del campus estén seguros durante este fin de semana de Homecoming. Los detalles, incluidos los cambios en los protocolos de seguridad y las actividades de Homecoming, se compartirán a medida que se actualicen.