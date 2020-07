Funcionarios escolares de Hillsborough responden preguntas sobre el regreso a clases en medio de la pandemia

TAMPA, Fla. (WFLA) - A menudo, escuchamos sobre el impacto de COVID-19 en las personas mayores y las personas con afecciones preexistentes. Pero quería saber cómo afecta la salud mental general de otra parte importante de nuestra población: los latinos.

"Está creando mucha ansiedad y depresión. No hay mucho material para los latinos que no hablan inglés. La señalización no está ahí", dice la psicóloga clínica Dra. Nydia Conrad.