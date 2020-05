‘Fui paciente cero’ Hombre del condado Pasco sobreviviente al COVID-19, ahora tiene una gran cantidad de facturas médicas

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

WESLEY CHAPEL, Florida (WFLA) -El primer paciente COVID-19 del condado de Pasco sobrevivió a su batalla con el coronavirus … pero ahora tiene que pagar la factura de la visita al hospital cuando se hizo la prueba por primera vez.

Gene DellaSala contactó a 8 On Your Side después de recibir un aviso de cobro de la factura de su visita a la sala de emergencias para averiguar si realmente tenía el virus.

DellaSala contrajo coronavirus cuando las pruebas todavía eran limitadas en Tampa Bay y le dice a 8 On Your Side que el Departamento de Salud del Condado de Pasco le ordenó que se hiciera una prueba en el Hospital Advent Health en Wesley Chapel.

“No me dieron otra opción porque era paciente cero”, dijo DellaSala.

Fue a la sala de emergencias el 10 de marzo.

“No solo me hicieron la prueba de COVID-19, sino que también me hicieron la prueba de neumonía, me hicieron la prueba de Influenza A y B, me hicieron radiografías de tórax”, dijo Dellasala.

Mientras todavía estaba infectado y combatía el virus a principios de abril, Dellasala dice que AdventHealth le facturó alrededor de $ 700 por una visita al médico y todas esas pruebas, excepto la que confirmó que tenía coronavirus.

“Llegué a la sala de emergencias bajo la premisa de que ustedes me iban a probar para COVID-19 y no habría ningún costo”, dijo DellaSala.

El mayor impacto, dice, se produjo cuando recibió un aviso de una agencia de cobros.

“Todo el mundo está pasando por tiempos difíciles financieramente, mis ingresos de mi negocio han bajado un 55 por ciento”, dijo DellaSala.

Después de que 8 On Your Side contactó a un portavoz de AdventHealth, Dellasala dice que el hospital le dejó un mensaje diciendo que el departamento de salud nunca debería haberle dicho que sus gastos estarían cubiertos.

DellaSala dice que el departamento de salud nunca le facturó las pruebas COVID-19 posteriores y dice que tuvo varias de ellas antes de finalmente dar negativo dos veces seguidas.

News Channel 8 seguirá su historia mientras espera una resolución.

