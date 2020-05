Frustración de la bandera del Día de los Caídos, las familias molestas solo la mitad fueron adornadas con banderas americanas

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

SAN PETERSBURGO, Florida (WFLA) – Existe controversia sobre la bandera en el cementerio nacional de Bay Pines en San Petersburgo.

Algunas familias están desconsoladas, las lápidas de sus seres queridos no estaban adornadas con banderas americanas, pero otras sí.

8 On Your Side le dijeron que el grupo que generalmente coloca las banderas, los Boy Scouts, no pudieron debido al coronavirus.

Pam Hinds, la viuda de un veterano enterrado allí, escuchó lo mismo y supo que había que hacer algo. Entonces, menos de una semana antes del Día de los Caídos, reunió a un grupo de 30 voluntarios para colocar las banderas.

“Bueno, algunas personas no tienen banderas, no sé por qué simplemente no sé”, dijo el veterano Ray Teasdale, Clearwater, quien está decepcionado de que la lápida de su padre no tenga una bandera.

Hinds dijo que se siente terrible, pero como esfuerzo voluntario solo tenían suficiente dinero para comprar 15,000 banderas, por lo que otras 15,000 lápidas tuvieron que quedar al descubierto.

Hinds dijo que contactó al grupo de Asuntos de Veteranos que dirige el cementerio, pero se sorprendió cuando se negaron a darle las banderas utilizadas en años anteriores.

“Me dijeron esta mañana que no habían sido enviados de nacional debido al virus, luego escuché que habían sido almacenados en el cementerio. Realmente no sé, pero no nos darían las banderas, no”, dijo Hinds. .

8 On Your Side preguntó a la National Cemetery Association dónde estaban las banderas de años anteriores. Nos dijeron que las banderas se mantenían en el sitio. Nunca respondieron por qué el grupo no podía usarlos.

La Asociación Nacional de Cementerios nos dirigió al sitio web de VA cuando preguntamos qué restricciones de coronavirus impedían que los grupos colocaran banderas para todos los veteranos. Hay una declaración en el sitio web que vincula la razón a las preocupaciones por el coronavirus.

Aún así, Hinds dice que grupos como el suyo podrían poner banderas al adherirse a las pautas de los CDC y permanecer en grupos de 10 o menos y todos a 6 pies de distancia. Nunca nos dieron una respuesta clara sobre por qué eso no estaba permitido.

Le dijimos a Hinds su respuesta a sus preguntas. Ella dijo que está “más que frustrada” porque las banderas estaban allí y algunas de las lápidas no tenían que irse. Le aseguramos que 8 On Your Side continuaría buscando respuestas por qué los voluntarios no podían usar esas banderas.

Hinds dijo que el grupo de Asuntos de Veteranos también se niega a ayudarlos a recoger banderas y dijo que ahora su grupo de voluntarios necesita ayuda para levantar las 15,000 banderas que colocaron. Ella dijo que la urgencia es evitar que algo malo suceda, como cortar la bandera.

Ella dijo que comenzarán a recoger las pequeñas banderas 4×6 todas las noches hasta que se vayan. El grupo comenzará a recoger banderas el miércoles por la noche de 5 p. M. A 7 p. M. Para comunicarse con Pam Hinds Pagac y ayudar a los voluntarios a recoger las banderas, llame al (727) 455-5636.

