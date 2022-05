NUEVA YORK (AP) — Kim Kardashian cerró la alfombra roja de la Met Gala el lunes con uno de los vestidos más icónicos de Marilyn Monroe, un corpiño con cuentas doradas que Monroe usó cuando cantó sensualmente el feliz cumpleaños al presidente John F. Kennedy hace 60 años.

Kardashian tuvo que perder 16 libras para caber en el vestido, diseñado por Jean Louis y comprado en 2016 por el museo Ripley’s Believe or Not! en Orlando, Florida, por la friolera de $4.81 millones.

“Fue un gran desafío”, dijo. “Estaba decidido a encajar”.

El vestido costaba originalmente $12,000. Estaba tan ajustado que Monroe tuvo que coserlo cuando ronroneó “Feliz cumpleaños, señor presidente” el 19 de mayo de 1962, en una recaudación de fondos en el Madison Square Garden. Murió tres meses después. Desde entonces, se conoce como el vestido “Feliz cumpleaños, señor presidente”.

Anteriormente, Blake Lively sonrió para las cámaras con un gran vestido de Versace, con su esposo Ryan Reynolds en terciopelo marrón, Billie Eilish optó por un vestido verde reciclado con ribetes de encaje de Gucci y Cynthia Erivo usó un Louis Vuitton blanco transparente con una pieza para la cabeza a juego como el Met Gala regresó a su puesto el primer lunes de mayo después de años de agitación pandémica.

La celebración del diseño estadounidense tuvo como tema el glamour dorado, con esmóquines negros clásicos para muchos de los hombres y muchos vestidos en blanco y negro para las mujeres. Otros rindieron homenaje literal a la ciudad de Nueva York y aún más brillaron en dorados y plateados metálicos.

“El blanco y negro son LOS colores de la noche”, dijo Holly Katz, estilista y presentadora del podcast Fashion Crimes.

Lively, uno de los coanfitriones de la noche, lució un look de bronce y oro rosa que se transformó en una capa reluciente de azul claro cuando se tiró de un gran lazo. El look de Lively se inspiró en la Estatua de la Libertad, el Empire State Building y el techo azul de Grand Central Station.

“En lugar de buscar la moda para influir en el vestido, busqué la arquitectura de la ciudad de Nueva York”, dijo Lively.

Camila Cabello lució un enorme vestido blanco con una blusa en el abdomen, de Prabal Gurung, mientras que Jordan Roth, el productor de teatro, proporcionó una revelación propia, quitando una cáscara negra con forma de huevo para un traje con pantalones bulbosos a juego. Janelle Monáe ofreció una ola real con un casco deslumbrante en blanco y negro y un vestido ceñido con pieza para la cabeza.

“Increíble. Estoy orgulloso de ser estadounidense. Estoy orgullosa de usar Ralph Lauren. Esto es glamour dorado del futuro”, dijo Monae a The Associated Press.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, puso la política al frente y al centro con un esmoquin estampado con “Terminemos con la violencia armada” en la espalda. La excandidata presidencial Hillary Rodham Clinton vestía un vestido color burdeos diseñado por Joseph Altuzarra con los nombres de mujeres históricas cosidos en el dobladillo y el escote. Incluyen a Abigail Adams, Shirley Chisolm y Madeleine Albright.

La última Met Gala de Clinton fue hace un tiempo.

“Le dije a Anna que vendría cada 20 años”, dijo.

El elenco de “Elvis” de Baz Luhrmann unió fuerzas con brillantes trajes, capas y vestidos de Prada. La estrella de la película, Austin Butler, vestía un traje corto y un pañuelo de seda con un broche enjoyado. Luhrmann dijo que su película es, en última instancia, sobre Estados Unidos.

Maude Apatow, con un look negro de hombros descubiertos, complementado con Cartier, incluida una gargantilla ancha de diamantes.

La coanfitriona de la transmisión en vivo de Vogue, Vanessa Hudgens, subió los escalones del Museo Metropolitano de Arte con un vestido de encaje transparente negro vagamente victoriano con una cola larga. A ella se unió La La Anthony, su colega presentadora de Vogue, que lució un look rojo intenso con hombros recortados de LaQuan Smith.

“Estoy prácticamente desnuda”, bromeó Hudgens.

Anthony dijo: “Esas escaleras son intimidantes”.

Y si el regreso de la Met Gala se siente como uno de esos que, ya de momentos, lo es.

Han pasado poco menos de ocho meses desde la última gala , una recaudación de fondos anual que recauda sumas de ocho cifras para el Met’s Costume Institute. Antes de la pandemia, se invitó a unos 600 destacados de la moda, los deportes, la música, el cine, la televisión, la tecnología y más. Este año y el pasado, los números estuvieron más cerca de los 400. La gala de 2020 fue cancelada.

El año pasado se recaudaron más de $16.4 millones. El evento estrellado es el principal alimentador de presupuesto del instituto.

La gala de este año coincide con la inauguración de la segunda parte de una exhibición de dos partes en el Instituto del Traje enfocada en la moda y el estilo estadounidense. El código de vestimenta de la noche es glamour dorado y corbata blanca, al estilo de la Edad Dorada, ese período tumultuoso entre la Guerra Civil y principios del siglo XX conocido por sus barones ladrones, drama y grandeza.

La caminata de este año por la Gran Escalera en el Met devuelve la gala a su lugar legendario el primer lunes de mayo, con la transmisión oficial en vivo que aparece en el sitio web de Vogue .

Anna Wintour de Vogue dirige la gala desde 1995. Continúa como una de las copresidentas honorarios de la noche, junto con el diseñador Tom Ford y Adam Mosseri de Instagram. Los copresidentes oficiales para 2022 son Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds y Lin-Manuel Miranda .

Mientras que muchos en la lista de invitados cuidadosamente atendida de Wintour siguen el código de vestimenta, otros siguen su propio camino. La interpretación lo es todo. Piense en Rihanna con un sombrero papal, Billy Porter como un dios del sol llevado en una litera por hombres sin camisa y Lady Gaga quitándose capas mientras el mundo de la moda se detiene para mirar.

Eilish lució un corsé personalizado de Gucci de marfil y satén duquesa con encaje verde y polisón acolchado. El look de Erivo vino con una gran cola mientras tomaba de la mano a Sarah Jessica Parker, quien vestía un traje personalizado de Christopher John Rogers, un vestido de Cenicienta a rayas blancas y negras con una pieza para la cabeza rosa y negra.

El vestido de Ralph Lauren de Alicia Keys se inspiró en su ciudad natal de Nueva York, con una capa que evoca el horizonte de la ciudad de Nueva York delineado en pequeños cristales colocados a mano. Su esposo, Swizz Beatz, también nativo de Nueva York, se puso una chaqueta deportiva de Nueva York.

Keys dijo que su vestido estaba destinado a “representar un estado mental de imperio y una ciudad de dioses aquí esta noche”.

El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, apareció con su madre, Maye Musk, una ex modelo adornada con perlas Chopard y otras joyas. Su hijo fue con un esmoquin clásico con colas.

Tessa Thompson, por su parte, eligió un brillante vestido de Carolina Herrera de tul tinta de algodón de azúcar, con el diseñador Wes Gordon a su lado. Ella dijo que su look estaba hecho de 200 metros de tul. Gordon dijo que Thompson le dijo que el rosa era su color favorito y lo tomó a partir de ahí.

Ariana DeBose estaba resplandeciente con un Moschino dorado de Jeremy Scott.

“Este tipo me convirtió en un Oscar de la moda”, dijo.

Y la gala incluyó una propuesta de matrimonio. El excandidato a la Asamblea estatal Bobby Digi Olisa se arrodilló para hacerle la pregunta a una asombrada Laurie Cumbo, comisionada de asuntos culturales de la ciudad.