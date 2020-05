Fotógrafa de Tampa ayuda a proporcionar entregas especiales para las nuevas madres

TAMPA, Florida (WFLA) – Laura Foote es una fotógrafa profesional con sede en Tampa. Como futura madre, dice que entendió las limitaciones que COVID-19 presenta a las familias que dan a luz durante la pandemia.

Ella lanzó las galerías “Labor In The Time of Corona” para el Proyecto Familias. Foote y siete voluntarios que son editores de fotos profesionales han estado retocando fotos que las familias tomaron en el hospital de sus recién nacidos.

En algunos casos, los padres no pudieron estar en el parto debido a problemas de salud. En otros casos, los recién nacidos pasaban tiempo en la UCIN. Y, en el caso de una familia, ¡el único presente que capturó las imágenes fue una enfermera muy útil!

Las fotos de cortesía se han proporcionado a más de 200 familias en todo el mundo hasta ahora, un total de más de 4,000 imágenes.

Foote, el fundador del proyecto, se aleja de las tareas de edición por un tiempo. El lunes tiene previsto dar a luz a su segundo hijo.

Para ver más familias involucradas en el proyecto “Labor en el tiempo de la Corona”, visite este enlace .