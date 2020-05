Fmr. Empleado del centro de atención telefónica de DEO: los errores del sistema rechazan a los solicitantes de desempleo elegibles

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA, Florida (WFLA) – Un ex empleado del centro de llamadas del Departamento de Oportunidades Económicas le dice a 8 On Your Side que fue testigo de fallas en la computadora que rechazaron las solicitudes de desempleo que de otro modo serían elegibles.

En este punto, no es ningún secreto que el sistema está en ruinas. Las historias de un sitio web fallido y centros de llamadas abrumados han dominado los titulares desde la crisis de COVID-19 a mediados de marzo.

Las auditorías estatales que datan de 2013 encontraron fallas técnicas que nunca se solucionaron.

Pero el estado sostiene que si las reclamaciones aún se retrasan o niegan, es el solicitante el culpable, no el sistema.

Al igual que miles de solicitantes de desempleo no saben por qué fueron rechazados, Reggie Ellison dijo que el DEO no le dio una razón para cancelar su contrato de centro de llamadas el domingo.

Ellison es uno de los 3.000 empleados temporales contratados para ayudar a los solicitantes de desempleo a navegar el sistema CONNECT. Pero a menudo se encontraba desconectado.

“Lo único que fue más constante que el mal funcionamiento del sistema fue mi respiración”, describió Ellison sobre su entorno de trabajo.

Es el mismo sistema de mal funcionamiento, dijo Ellison, que falla y rechaza a los solicitantes que de otro modo deberían calificar para los beneficios.

“Sí, he visto personas que no son elegibles solo por una falla de la computadora”, dijo.

Hasta el martes 16 de mayo, el DEO había rechazado más de 400,000 reclamos.

Su director financiero, Damon Steffens, testificó el martes que la categoría salarial, que incluye el historial laboral y cuánto dinero ganó, es la categoría más común por la que las personas están descalificadas.

En esa misma audiencia, Ellison testificó que la información en la categoría salarial es lo que con mayor frecuencia y misteriosamente desaparecería de las reclamaciones durante su experiencia en DEO. Los trabajadores que habían presentado su información salarial volverían a iniciar sesión para encontrar esos salarios eliminados a cero y declararían que no eran elegibles.

“Sinceramente, por mi vida, no puedo entender por qué el sistema ha estado haciendo eso”, dijo Ellison a 8 On Your Side.

La agencia niega el rechazo erróneo, afirmando que hay “múltiples razones” por las cuales alguien podría ser considerado inelegible.

El gobernador Ron DeSantis reforzó ese reclamo varias veces, quien cuando se le preguntó, dijo que los reclamos demorados o denegados probablemente sean culpa de los solicitantes debido a formularios incompletos o inelegibilidad.

Ellison puede estar fuera del trabajo, pero todavía está respondiendo llamadas de ayuda. Desde que lo soltaron, comenzó a compartir su conocimiento de DEO con miles en un grupo de apoyo del sistema de desempleo de Facebook para personas que no pueden reclamar sus beneficios.

“Si puedo ayudar, quiero”, dijo.

Le gustaría ver una investigación sobre cómo funcionaba el DEO y cómo manejaba los fondos durante la crisis. Los demócratas de Florida enviaron una carta a Washington DC con esa misma solicitud a principios de este mes.

8 Victoria Price de su lado ha confirmado con un representante de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno que una revisión federal de cómo los estados manejaron los fondos de desempleo pandémico probablemente incluirá a Florida.

DEO respondió a una consulta relacionada con todos estos problemas, diciendo “responderemos lo más rápido posible”.