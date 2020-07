Florida utiliza un nuevo laboratorio para procesar las pruebas COVID-19 con la esperanza de obtener resultados más rápido

TAMPA, Florida (WFLA) – Los funcionarios de Florida dicen que están tratando de hacer que las personas obtengan los resultados de su prueba COVID-19 más rápido. Eso significa que se le está pidiendo a uno de los nombres más importantes en las pruebas que dé un paso atrás.

“Mi esposa me envió un mensaje de texto diciendo que tiene líquido en los pulmones”, dijo Bob Olive Sr.

8 On Your Side habló con Olive minutos después de enterarse de que su esposa, Judy Olive, no volvería a casa el martes por la noche. La enfermera retirada del condado de Pinellas ahora está luchando contra el coronavirus en el hospital sin su familia físicamente a su lado.

“Ella me envió un mensaje de texto, está asustada”, dijo Olive. “Tiene miedo de no volver a verme”.

Tres miembros de la familia Olive han dado positivo. Olive dice que los resultados no fueron rápidos.

“Simplemente no podía entender por qué Quest tardó 18 días”, dijo Olive. “Desea conocer sus resultados lo antes posible”.

Ahora, la División de Manejo de Emergencias de Florida está retrocediendo un paso de las pruebas de Quest Diagnostics.

En el sitio de Raymond Jame, uno de los más grandes del condado de Hillsborough, el estado está cambiando de proveedores de Quest a un nuevo laboratorio llamado eTrueNorth.

Este es solo uno de los cambios que los funcionarios estatales dicen que están haciendo para acelerar los tiempos de respuesta.

Quest Diagnostics envió a 8 On Your Side la siguiente declaración :

“Quest Diagnostics se enorgullece de haber proporcionado más pruebas de COVID-19 a la gente de Florida que cualquier otro proveedor de laboratorio. En las últimas semanas, la creciente demanda de pruebas de COVID-19 está superando nuestra capacidad de prueba, ralentizando los tiempos de prueba. Quest está haciendo todo lo posible puede ampliar la capacidad de prueba para entregar resultados de prueba más rápidamente. Si bien recientemente dejamos de realizar pruebas en algunos sitios administrados por el estado, Quest Diagnostics se enorgullece de continuar brindando pruebas a otras ubicaciones administradas por el estado, así como a una amplia gama de grupos, incluidos organizaciones de salud y gubernamentales, en varios lugares de Florida. También estamos colaborando con otros laboratorios en el estado para ampliar el acceso a las pruebas “.

Mientras tanto, dice Olive, solo quiere volver a ver a su esposa.

“Le dije que no se preocupara por eso y ella me verá”, dijo.

Los funcionarios del condado de Hillsborough enviaron la siguiente declaración sobre la transición del laboratorio de pruebas en el estadio Raymond James:

“Los residentes del condado de Hillsborough que deseen hacerse la prueba del coronavirus COVID-19 después del sábado 1 de agosto en el estadio Raymond James u otros tres lugares específicos de pruebas públicas del condado utilizarán un sistema de reserva diferente para hacer citas en línea.

Además, a los residentes que tienen reservas para ser evaluados en el estadio Raymond James Stadium de miércoles a sábado (del 29 de julio al 1 de agosto) se les pide que creen una nueva cuenta de usuario para cada persona que sea examinada y que actualicen su información y la hora de la cita antes llegando al sitio. El Condado está enviando comunicaciones directamente a estos titulares de citas con información sobre cómo acceder al nuevo portal.

El cambio es el resultado del cambio de la División de Manejo de Emergencias de Florida a un laboratorio diferente, eTrueNorth, para procesar muestras recolectadas en ciertos sitios de prueba operados o respaldados por el estado. En Hillsborough, estos incluyen sitios de prueba públicos en el Raymond James Stadium y los centros de recursos comunitarios Lee Davis, Plant City y SouthShore del condado. Esto significa que los residentes que deseen hacerse la prueba en estos sitios utilizarán el portal eTrueNorth para hacer citas en línea y configurar sus cuentas de usuario. El cambio se aplica a las citas disponibles después del 1 de agosto.

Los residentes que deseen hacerse la prueba en otras ubicaciones del Condado en Wimauma, Sun City Center, Brandon y Town ‘N Country seguirán utilizando el portal de reservas en línea del Condado.

Se puede acceder a ambos portales en HCFLGov.net/COVIDTesting. Para programar una cita por teléfono, llame al (888) 513-6321.

Los funcionarios de emergencia del condado esperan que el uso de un segundo laboratorio para procesar muestras recolectadas localmente acelere el tiempo de respuesta para obtener resultados. Las largas esperas de resultados han sido un problema a nivel nacional, ya que los laboratorios abrumados trabajan para mantenerse al día con la gran demanda y los mayores esfuerzos de prueba de los proveedores públicos y privados “.

Si tiene un problema de prueba y desea compartir su historia, envíe un correo electrónico al investigador Mahsa Saeidi a MSaeidi@WFLA.com

