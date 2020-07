Florida tiene menos restricciones sobre el cuidado infantil y la evaluación de la temperatura laboral en los EE. UU., Según un informe

Premium Getty Image for WFLA USE ONLY

TAMPA, Florida (WFLA) – Florida tiene la menor cantidad de restricciones COVID-19 entre los 50 estados y el Distrito de Columbia, según un nuevo informe.

En un estudio publicado recientemente, los investigadores de Wallethub exploraron 18 métricas relevantes de restricciones relacionadas con el coronavirus. Las restricciones incluyeron requisitos de máscara, restricciones de viaje, planes de reapertura de escuelas y la reapertura de bares y restaurantes, entre otras cosas.

En dos categorías clave, los controles de temperatura en el lugar de trabajo y la reapertura de las instalaciones de cuidado infantil, Florida ocupó el primer lugar, lo que significa que tenía las menores restricciones.

Florida se encuentra actualmente entre un puñado de estados sin una recomendación para los controles de temperatura en el lugar de trabajo, y mucho menos un requisito.

Las instalaciones de cuidado infantil de Florida, que son instituciones privadas que han estado siguiendo el ejemplo del Departamento de Salud de Florida, han permanecido abiertas durante toda la pandemia. El gobernador Ron DeSantis declaró en marzo que el cierre de esas instalaciones podría causar una mayor carga para los padres.

“No he tenido a las personas de salud pública que vinieron a mí y me dijeron, debes hacer esto para proteger la salud pública”, dijo DeSantis. “Eso no es algo que se me haya presentado como algo que sería necesario en este momento, y también creo que crearía una gran cantidad de problemas”.

Sin embargo, muchas instalaciones de cuidado infantil han tomado sus propias precauciones adicionales con los procedimientos de limpieza y tratando de distanciar a los niños tanto como sea posible.

El estado también ocupó el segundo lugar por tener algunas de las restricciones más pequeñas de grandes reuniones en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

Florida tenía la mayoría de las restricciones en el país cuando involucraba viajeros que venían de otros estados.

El gobernador DeSantis ha sido ampliamente criticado por su plan de reapertura, que comenzó en mayo, y su insistencia en reanudar las clases en persona, que recientemente comparó con Walmart .

“Si la comida rápida y Walmart y Home Depot – y, mira, hago todo eso, así que no lo menosprecio – pero si todo eso es esencial, entonces educar a nuestros hijos es absolutamente esencial”, dijo DeSantis.

Hasta el 21 de julio, más de 3.8 millones de casos de coronavirus han sido confirmados en los Estados Unidos. Florida reclama 360,394 de ellos, el tercer número más alto de casos, justo detrás de Nueva York y California.

Últimas noticias sobre Coronavirus: