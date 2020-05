Florida publica números actualizados de muertes por COVID-19 en centros de atención para personas mayores

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

TAMPA, Florida (WFLA) – Los números actualizados publicados por el Departamento de Salud de Florida el viernes por la noche revelan los tres brotes de COVID-19 en los centros de atención para personas mayores con la mayor cantidad de muertes en el Área de la Bahía.

Ha habido 23 muertes relacionadas con el Pabellón de Rehabilitación Seminole y el Hogar de Ancianos en el Condado de Pinellas, 18 en el Centro de Rehabilitación del Río Braden en el Condado de Manatee, y 18 en el Centro Highlands Lake en el Condado de Polk.

Una de las muertes en el Pabellón Seminole y el Centro de Rehabilitación del Río Braden son miembros del personal.

El número actualizado de muertes relacionadas con el Bristol en Tampa Rehabilitation and Nursing Home es 10.

El número de casos positivos de COVID-19 vinculados a esa instalación en el condado de Hillsborough se ha más que triplicado desde que 8 On Your Side habló por primera vez con Anita Court.

Ella dijo que se había preocupado más por la salud y el bienestar de su madre después de ver el aumento en los casos que vinieron con pruebas adicionales.

Con un marcador y un cuaderno, Court se comunica regularmente con su madre de 95 años a través de la ventana del Bristol en Tampa y se asegura de ver a los amigos de su madre.

“Simplemente se dicen que los aman y les dan abrazos aéreos, eso es todo lo que pueden hacer”, dijo Court.

El Bristol en Tampa anunció el 2 de mayo, según la recomendación del Departamento de Salud, planea evaluar a todos los residentes y al personal para detectar el virus.

“He estado muy nervioso toda esta semana esperando esos resultados”, dijo Court a 8 On Your Side. “Creo que debería haberse hecho desde el principio”.

En total, seis centros de atención para personas mayores en el área de observación 8 On Your Side tienen al menos 10 muertes de residentes reportadas.

“Poder proteger a estos residentes vulnerables es muy, muy importante”, dijo el gobernador Ron DeSantis el viernes en Jacksonville.

Mientras 8 On Your Side presionó al gobernador para que publicara más información sobre los brotes de coronavirus en las instalaciones que atienden a los más vulnerables de Florida, defendió la respuesta del estado.

“Tengo a la Guardia Nacional yendo a hogares de ancianos”, dijo, “tenemos 50 equipos saliendo y haciendo pruebas”.

Court compartió con 8 On Your Side los resultados de las pruebas que le interesan.

“La enfermera de allí me dijo que los resultados de las pruebas de mamá fueron negativos al igual que sus amigos y que fue un regalo maravilloso para el Día de la Madre para mí”, dijo.

Los registros estatales muestran que los 57 residentes de Bristol en Tampa que dieron positivo fueron transferidos. También se confirma que 17 empleados tienen el virus.

“Continuamos trabajando junto a nuestros organismos reguladores locales, estatales y federales para asegurarnos de que estamos al día y vigilantes en nuestros esfuerzos para proporcionar el más alto nivel de atención a aquellos a quienes servimos”, dijo la administración de Bristol at Tampa en un correo electrónico a 8 On Your Side Friday. “A medida que la orientación continúa y evoluciona a través de la investigación, continuamos nuestra increíble asociación con el Departamento de Salud y la Asociación Estadounidense de Atención Médica a medida que brindamos a nuestros empleados dedicados educación y capacitación efectivas”.

Por mucho que quiera abrazar a su madre para el Día de la Madre, Court dijo que comprende la necesidad de acceso restringido.

“Dormiré mejor esta noche”, dijo, ahora sabiendo que su madre dio negativo.

