Florida informa una tasa de positividad del coronavirus del 22,75%, el estado culpa a la reducción de horas por las vacaciones de navidad

TAMPA (WFLA) – El Departamento de Salud de Florida anunció el martes la tasa de positividad más alta que el estado haya visto jamás.

El informe del martes del Departamento de Salud de Florida agregó 12,075 nuevos casos de virus en todo el estado para un total de 1,292,252 casos desde el comienzo de la pandemia.

El informe diario muestra una tasa positiva del 26,29 por ciento para el lunes. La tasa de positividad del lunes fue de 22,75.

En un comunicado de prensa, el estado afirma que el aumento en el porcentaje de positivos y el porcentaje de positividad podría deberse “a la reducción de horarios y cierres en consultorios médicos, sitios de pruebas públicos y laboratorios durante las vacaciones” y dice que las cifras “deben interpretarse con precaución. “

“Estas horas reducidas y cierres han resultado en menos personas examinadas y retrasos en el procesamiento y reporte de resultados, lo que ha afectado el número de pruebas diarias de Florida en casi la mitad”, dijo el comunicado de prensa. “A medida que continuamos experimentando cierres de oficinas y feriados hasta el 4 de enero de 2021, es posible que los datos sigan viéndose afectados en los próximos días”.

Última fecha del informe estatal diario

Nuevos casos notificados (1.292.252 en total desde el inicio de la pandemia):

Porcentaje positivo :

El Departamento de Salud de Florida dijo que recibió 62.303 PCR o resultados de laboratorio de antígenos de todo el estado el martes. De esas pruebas, el estado dice que el 26.29% fueron positivas, que es la más alta que haya tenido el estado. El porcentaje positivo incluye a las personas que se han hecho varias pruebas del virus, pero una persona solo se cuenta una vez al día, incluso si se reciben varios resultados. En los 10 días anteriores al 25 de diciembre, se evaluó un promedio de 152,300 personas por día.

Lunes: 26,29%

Domingo: 13,86%

Sábado: 11,36%

Viernes: 10,46%

Jueves: 10.30

Miércoles: 9,91%

Porcentaje de positividad:

El porcentaje de positividad de Florida alcanzó un máximo pandémico el martes de 22,75%. Eso es lo más alto que ha tenido Florida. El porcentaje de positividad es la cantidad de personas que obtienen pruebas de PCR o de antígeno positivo por primera vez dividido por todas las personas que se hicieron las pruebas ese día. No incluye a las personas que ya dieron positivo una vez y que se volvieron a hacer la prueba para ver si todavía están infectadas.

Lunes: 22,75%

Domingo: 11,89%

Sábado: 9,69%

Viernes: 8,00%

Jueves: 7.86%

Nuevas muertes de residentes de Florida (21,409 en total desde el inicio de la pandemia):

Los funcionarios de salud informaron 101 nuevas muertes por coronavirus entre los residentes de Florida en el informe del martes, aumentando el número total de floridanos muertos durante la pandemia a 21,409. El panel de control de coronavirus del estado enumera 309 muertes adicionales de no residentes. El informe diario del departamento de salud no proporciona la fecha exacta de cada muerte, lo que significa que las muertes informadas pueden no ser de las últimas 24 horas. A veces, puede llevar semanas registrar las muertes.

Martes: 101

Lunes: 96

Domingo: 77

Sábado: 140

Viernes: Sin informe

Jueves: 121

Miércoles: 120

Nuevas hospitalizaciones (62.142 acumuladas desde que comenzó la pandemia):

Martes: 479

Lunes: 204

Domingo: 171

Sábado: 188

Viernes: Sin informe

Jueves: 300

Miércoles: 329

Aquí hay un desglose por condado de los casos en el área de Tampa Bay :

CONDADO DE HILLSBOROUGH

Total de casos: 75,547

Muertes: 1.064

CONDADO DE PINELLAS

Total de casos: 43,869

Muertes: 1.040 – * 5 nuevas muertes reportadas el martes *

CONDADO DE SARASOTA

Total de casos: 18144

Muertes: 502

CONDADO DE MANATEE

Total de casos: 21,711

Muertes: 415 – * 3 nuevas muertes reportadas el martes *

CONDADO DE PASCO

Total de casos: 21,370

Muertes: 366 – * 6 nuevas muertes reportadas el martes *

CONDADO DE POLK

Total de casos: 36,253

Muertes: 780 – * 13 nuevas muertes reportadas el martes *

CONDADO DE HERNANDO

Total de casos: 7,139

Muertes: 276 – * 12 nuevas muertes reportadas el martes *

CONDADO DE HIGHLANDS

Total de casos: 4.863

Muertes: 201 – * 2 nuevas muertes reportadas el martes *

CONDADO DE CITRUS

Total de casos: 6,508

Muertes: 260

CONDADO DE HARDEE

Total de casos: 2,070

Muertes: 20

Para obtener más información sobre el coronavirus en Florida, visite el Panel de control del DOH en vivo .