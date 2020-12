Florida informa más de 8k nuevos casos de coronavirus, el porcentaje más alto de positivo y positividad desde agosto

TAMPA (WFLA) – Los funcionarios de salud en Florida informaron más de 8.000 nuevos casos de coronavirus el lunes, junto con el porcentaje más alto de positivos y positividad que el estado ha visto desde el 12 de agosto.

El informe del lunes del Departamento de Salud de Florida agregó 8.198 nuevos casos de virus en todo el estado para un total de 1.280.177 casos desde el comienzo de la pandemia.

Nuevos casos notificados (1.280.177 en total desde el inicio de la pandemia):

Lunes. 28 de diciembre: 8.198

Domingo 27 de diciembre: 7.391

Sábado 26 de diciembre: 17.042

Viernes 25 de diciembre: Sin informe

Jueves 24 de diciembre: 13.147

Miércoles 23 de diciembre: 11,384

Martes 22 de diciembre: 10434

Porcentaje positivo :

El Departamento de Salud de Florida dijo que recibió 84.568 PCR o resultados de laboratorio de antígenos de todo el estado el lunes. El último informe muestra que 73.050 de los resultados, el 13,61%, fueron positivos. Ese es el porcentaje positivo más alto que ha informado el estado desde el 12 de agosto, cuando el departamento de salud reportó 13,86%. El porcentaje positivo incluye a las personas que se han hecho varias pruebas del virus, pero una persona solo se cuenta una vez al día, incluso si se reciben varios resultados.

Domingo: 13,86%

Sábado: 11,36%

Viernes: 10,46%

Jueves: 10.30

Miércoles: 9,91%

Martes: 10,73%

Porcentaje de positividad:

El porcentaje de positividad de Florida también alcanzó un máximo de cuatro meses el domingo del 11,08%. Ese es el nivel más alto desde el 12 de agosto, que registró una tasa de positividad del 11,89%. El porcentaje de positividad es la cantidad de personas que obtienen pruebas de PCR o de antígeno positivo por primera vez dividido por todas las personas que se hicieron las pruebas ese día. No incluye a las personas que ya dieron positivo una vez y que se volvieron a hacer la prueba para ver si todavía están infectadas.

Domingo: 11,89%

Sábado: 9,69%

Viernes: 8,00%

Jueves: 7.86%

Miércoles: 7,84%

Martes: 8,62%

Nuevas muertes de residentes de Florida (21,308 en total desde el inicio de la pandemia):

Los funcionarios de salud informaron 96 nuevas muertes por coronavirus entre los residentes de Florida en el informe del domingo, aumentando el número total de floridanos muertos durante la pandemia a 21,308. El panel de control de coronavirus del estado enumera 305 muertes adicionales de no residentes. El informe diario del departamento de salud no proporciona la fecha exacta de cada muerte, lo que significa que las muertes informadas pueden no ser de las últimas 24 horas. A veces, puede llevar semanas registrar las muertes.

Lunes: 96

Domingo: 77

Sábado: 140

Viernes: Sin informe

Jueves: 121

Miércoles: 120

Martes: 74

Nuevas hospitalizaciones (61,633 acumuladas desde que comenzó la pandemia):

Lunes: 204

Domingo: 171

Sábado: 188

Viernes: Sin informe

Jueves: 300

Miércoles: 329

Martes: 369

Aquí hay un desglose por condado de los casos en el área de Tampa Bay :

CONDADO DE HILLSBOROUGH

Total de casos: 74,788

Muertes: 1.064 – * 6 nuevas muertes reportadas el lunes *

CONDADO DE PINELLAS

Total de casos: 43.480

Muertes: 1.035 – * 6 nuevas muertes reportadas el lunes *

CONDADO DE SARASOTA

Total de casos: 17,916

Muertes: 502 – * 2 nuevas muertes reportadas el lunes *

CONDADO DE MANATEE

Total de casos: 21,539

Muertes: 412 – * 2 nuevas muertes reportadas el lunes *

CONDADO DE PASCO

Total de casos: 21,222

Muertes: 360 – * 7 nuevas muertes reportadas el lunes *

CONDADO DE POLK

Total de casos: 35,942

Muertes: 767

CONDADO DE HERNANDO

Total de casos: 7.074

Muertes: 264

CONDADO DE HIGHLANDS

Total de casos: 4.822

Muertes: 199

CONDADO DE CITRUS

Total de casos: 6,467

Muertes: 260 – * 9 nuevas muertes reportadas el lunes *

CONDADO DE HARDEE

Total de casos: 2,057

Muertes: 20

Para obtener más información sobre el coronavirus en Florida, visite el Panel de control del DOH en vivo .