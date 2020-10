Florida, foco de bromas electorales, cree que el sistema está listo

La supervisora de elecciones del condado de Miami-Dade, Christina White, a la derecha, examina las firmas en las boletas de votación por correo con miembros de la Junta de escrutinio El juez Raúl Cuervo, a la izquierda, y la jueza Betsy Alvarez-Zane, al centro, en la Junta de elecciones del condado de Miami-Dade Elecciones en Doral, Florida (AP Photo / Lynne Sladky, Archivo)

FORT LAUDERDALE, Florida (AP) – Incluso si las elecciones presidenciales dependen de un recuento en Florida como hace 20 años, los chads colgantes y las boletas de mariposa no estarán disponibles para hacer tropezar a los votantes y funcionarios: se han realizado cambios en las boletas, el equipo y las leyes. el circo Bush-Gore es una reliquia que nunca se volverá a visitar, creen los funcionarios electorales estatales.

Aunque hay otros escenarios que ponen nerviosos a los funcionarios electorales, las boletas de tarjetas perforadas por computadora que alimentaron el caos del 2000 están enterradas en el vertedero de la historia. Ahora es más fácil emitir votos válidos y procesarlos, incluso antes del día de las elecciones, y la Legislatura ha promulgado leyes más claras que rigen los recuentos.

En esta fotografía de archivo del 24 de noviembre de 2000 del condado de Broward, Florida, el juez Robert Rosenberg, miembro de la junta de escrutinio, usa una lupa para examinar una boleta electoral en disputa en el juzgado del condado de Broward en Fort Lauderdale, Florida (Foto AP / Alan Diaz , Expediente)

Associated Press habló con la mayoría de los supervisores electorales de 67 condados de Florida o sus principales asistentes en las últimas semanas junto con grupos de derechos al voto, y esperan que el sistema funcione sin problemas en el estado indeciso más grande del país, incluso con la pandemia. Y si el margen de victoria del ganador es muy pequeño, los relatos en 2018 para el gobernador y el Senado de los EE. UU., Si bien no son perfectos, mostraron que el sistema funciona incluso cuando los candidatos, los funcionarios electos y sus partidarios ejercen presión.

“Eso fue una redención para el estado, no solo por cómo pudimos contar los votos en las elecciones en vivo, sino también durante un recuento”, dijo Christina White, supervisora del condado de Miami-Dade.

El abogado Barry Richard, parte del equipo legal de Florida del ex presidente George W. Bush hace 20 años, estuvo de acuerdo en que es poco probable que ocurra otro colapso en Florida y dijo que “hemos tenido cuatro elecciones presidenciales desde 2000 sin problemas” más allá de pequeños contratiempos localizados que ” fuera de proporción.”

Aún así, hay algunos escenarios peores que acechan a algunos supervisores de Florida. Juicios de última hora que cambian las reglas. El presidente Donald Trump reclama la victoria prematuramente, creando acusaciones de fraude infundadas por parte de sus partidarios si el estado cambia a su retador demócrata, Joe Biden. Milicias que se congregan fuera de los lugares de votación, intimidando a los votantes. Los sistemas informáticos clave se bloquean por accidente o piratería.

El temor más probable que tienen los supervisores electorales es que las campañas y el público esperen que se declare un ganador la noche de las elecciones y cualquier otra cosa indique un colapso. No es cierto, dicen, según la ley estatal, los condados tienen 3,5 días para finalizar el recuento no oficial.

“Nuestro objetivo es hacer esto bien, no hacerlo lo más rápido posible para satisfacer todas las voces que claman por resultados instantáneos”, dijo el supervisor del condado de Leon, Mark Earley. “No se puede tener la perfección instantáneamente”.

Como siempre, los 29 votos electorales de Florida son clave para el resultado nacional y Trump enfrentará enormes probabilidades de reelección si no los captura, lo que nuevamente pone en el centro de atención al estado de origen adoptado por el presidente.

Irónicamente, Florida podría ser el primer estado indeciso donde los medios proyectan al ganador. Una sólida mayoría de los votos se emitirán por correo o votación anticipada: la votación por correo comenzó hace un mes y la votación anticipada la semana pasada. A diferencia de Pensilvania y otros estados indecisos, el recuento de esos votos ya ha comenzado. Ese recuento permanece oculto hasta que cierren las urnas.

Los supervisores esperan que el 90% de todas las papeletas se cuenten antes de la medianoche, y eso podría ser suficiente para que el resultado sea evidente si el margen es lo suficientemente grande.

En el otro extremo, si el margen entre Trump y Biden es cercano, los ojos se centrarán en aquellos condados que tarden hasta el mediodía del 7 de noviembre para contar sus votos por completo. Si el margen estatal está dentro de medio punto porcentual, probablemente alrededor de 55,000 votos, se produciría un recuento automático. Si está dentro de un cuarto de punto porcentual, alrededor de 27,000 votos, habría un recuento manual de las papeletas rechazadas.

Un área de disputa durante un recuento sería el rechazo de las boletas enviadas por correo porque las firmas de los votantes no coincidían con las que sus condados tienen archivadas. Estos votantes son notificados y tienen hasta dos días después de las elecciones para demostrar su identidad, pero muchos no responderán. Eso podría llevar a desafíos ante la junta electoral de cada condado sobre si los rechazos particulares son legítimos.

Liza McClenaghan, presidenta de Common Cause Florida, dijo que los examinadores de firmas están capacitados, “por lo que no es tan aleatorio como la gente piensa. Pero no es un proceso de firma de un tribunal de justicia “.

Entonces, ¿qué cambió desde 2000 que hace que los supervisores confíen en que tal recuento no se convertirá en un caos? Esa elección tomó cinco semanas de escrutinio electoral y batallas judiciales antes de que Bush, un republicano, fuera declarado ganador del estado sobre el demócrata Al Gore por 537 votos, afirmando la Casa Blanca.

Primero, estaban las infames boletas de tarjetas perforadas. Los votantes, usando un lápiz óptico, hicieron sus selecciones sacando pequeñas perforaciones o “chads”. Algunos votantes no perforaron completamente, lo que resultó en el rechazo de su boleta por tener un chad colgado, embarazado o perforado. Los funcionarios de los principales condados examinaron miles de estas boletas para ver si pueden determinar la intención de cada votante, un proceso contencioso que requiere mucho tiempo.

Ahora, los floridanos emiten boletas de papel, seleccionando candidatos llenando burbujas que se escanean electrónicamente, como un examen escolar. Debería haber menos papeletas rechazadas y una burbuja llena incorrectamente generalmente requiere menos interpretación que un chad con hoyuelos.

Además, las leyes de recuento en 2000 tenían lagunas y contradicciones que crearon desafíos legales, algunos de los cuales llegaron a la Corte Suprema de los EE. UU., Que finalmente terminó el recuento con una votación de 5-4. La Legislatura ha pasado 20 años revisándolos, y se probaron en 2018 cuando el gobernador de Florida, el Senado de los EE. UU. Y el comisionado de agricultura compiten con todos los recuentos requeridos.

Eso creó discordia, pero el sistema en general funcionó.

Al igual que en 2000, se entablaron demandas. Las papeletas se perdieron y luego se encontraron. El equipo anticuado del condado de Palm Beach, reemplazado desde entonces, ralentizó y finalmente echó a pique su recuento. El entonces gobernador republicano Rick Scott, quien lideró por poco la contienda por el Senado sobre el actual presidente demócrata Bill Nelson, alegó un “fraude electoral desenfrenado”, una acusación de la que se hizo eco Trump. El republicano Ron DeSantis declaró la victoria en la contienda por la gobernación; su oponente demócrata, Andrew Gillum, concedió y luego no concedió.

Pero incluso con esa confusión, el recuento terminó en 12 días. Scott y DeSantis ganaron. El único problema persistente: una falla de diseño en la boleta electoral del condado de Broward quizás causó que 30,000 votantes se saltaran la carrera por el Senado en ese bastión demócrata. Nelson perdió por 10.033 votos, pero no pudo hacer nada.

Una investigación de la policía estatal de 18 meses rechazó las acusaciones de fraude electoral de Scott.