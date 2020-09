Florida AG investiga si Mike Bloomberg violó o no las leyes electorales al ayudar a los delincuentes a pagar sus deudas

TAMPA, Fla. (WFLA) – El multimillonario Mike Bloomberg está recaudando millones de dólares para ayudar a los delincuentes de Florida a pagar sus deudas y registrarse para votar en las elecciones de noviembre. Pero hay acusaciones de que Bloomberg podría estar infringiendo la ley al ayudarlos a emitir su voto.

La fecha límite para registrarse para votar en Florida es el lunes 5 de octubre. Esto se aplica a todos los floridanos, no solo a los delincuentes.

Bloomberg ya se ha comprometido a gastar $ 100 millones para ayudar al exvicepresidente Joe Biden a ganar el Estado del Sol.

8 On Your Side ha confirmado que las autoridades ahora están investigando sus otras acciones en el estado.

A medida que las encuestas se endurecen en Florida , el ex candidato presidencial demócrata Bloomberg está trabajando para dar forma al panorama. Ha ayudado a recaudar más de $ 20 millones para que los delincuentes restablezcan sus derechos de voto.

En una entrevista en Fox News, el congresista republicano de Florida Matt Gaetz afirmó que esto era potencialmente un soborno.

“Pediré al fiscal general de Florida que inicie una investigación”, dijo el representante Gaetz. “No son todos los delincuentes, son solo aquellos a los que han identificado específicamente como los votantes de Biden”.

Menos de 24 horas después de esa entrevista, la procuradora general de Florida Ashley Moody anunció que ahora hay una investigación para ver si Bloomberg violó las leyes electorales.

En una carta al FBI y al FDLE, Moody hizo referencia a una ley que hace que sea ilegal “dar o prometer directa o indirectamente cualquier cosa de valor a otra persona al emitir su voto”.

8 On Your Side solicitó una entrevista con Bloomberg. Estamos esperando noticias.

En una declaración proporcionada por la Coalición para la Restauración de los Derechos de Florida, Bloomberg dijo que “el derecho al voto es fundamental para nuestra democracia y a ningún estadounidense se le debe negar ese derecho. Trabajando junto con la Coalición para la Restauración de los Derechos de la Florida (FRRC), estamos decididos a terminar la privación de derechos y la discriminación que siempre la ha impulsado “.

Los votantes de Florida apoyaron la Enmienda 4 en 2018 , lo que permitió a algunos delincuentes restaurar sus derechos de voto.

Los republicanos aprobaron una ley en 2019 que requiere el pago de multas y tarifas judiciales primero.

Apenas unas semanas antes de las elecciones de noviembre, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el 11 ° Circuito confirmó la ley . Los demócratas creen que los votantes de Florida se han visto afectados.

El congresista Gaetz sugirió que solo los partidarios de Biden podrán acceder al fondo y votar en noviembre. Un portavoz de FRRC le dice a 8 On Your Side que eso no es cierto. El grupo dice que están comprometidos a ayudar a los partidarios de Biden y Trump a pagar sus honorarios y votar.

