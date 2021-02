Las iglesias en la bahía de Tampa adaptan a la pandemia durante la Cuaresma

LAND O ‘LAKES, Fla. (WFLA) – Las iglesias católicas en el área de Tampa Bay se están adaptando a la pandemia del coronavirus, trabajando para continuar la tradición de los “Viernes de pescado frito” durante la Cuaresma, pero haciéndolo de forma segura.

La Iglesia Católica Our Lady of the Rosary en Land O ‘Lakes, ubicada en 2348 Collier Parkway, es una de esas iglesias. Se están adaptando al ofrecer solo comidas para llevar en la acera y la posibilidad de hacer pedidos en línea .

Matthew Youngster es el Gran Caballero Adjunto de Caballeros de Colón, Consejo 8104, y ha estado involucrado en el pescado frito de la iglesia durante los últimos 10 años. Dijo que cada año, durante las seis semanas de Cuaresma, la iglesia sirve entre 500 y 800 personas.

Este año, por supuesto, será mucho más desafiante.

“Al igual que todos los demás, hemos tenido que cambiar la forma en que nos acercamos a los alevines de pescado este año debido al brote de coronavirus. Y solo vamos a llevar comida para llevar, así que hemos cambiado mucho lo que hacemos”, dijo. dicho. “Realmente estamos tratando de aceptar todos los cambios y aprovecharlos al máximo, aprovechar al máximo la situación. Siempre hemos podido servir a cientos de personas cada semana en nuestra iglesia, así que esperamos que Podré seguir haciéndolo a pesar de que las circunstancias definitivamente han cambiado y las cosas son diferentes para todos “.

(Cortesía: Matthew Youngster)

Youngster dijo que la iglesia ofrece tres tipos de pescado durante su fritura del viernes.

“Hacemos un pescado frito normal, pescado frito cajún y luego una opción de pescado al horno también. Y luego todos los acompañamientos habituales junto con él: papas fritas, frijoles horneados, ensalada de col y pan, y macarrones con queso también”, dijo. dicho.

Youngster le dijo a Daisy Ruth de 8 On Your Side que la iglesia ha practicado perfeccionando su oficio de fritura de pescado y que están listos para aplicar las habilidades que han aprendido a lo largo de los años al nuevo desafío de la pandemia de coronavirus para continuar sirviendo a la comunidad. Tiene la esperanza de que la gente siga apoyando sus esfuerzos, ya que el dinero ganado durante la Cuaresma se devuelve a la comunidad.

“Así que trabajamos con muchos grupos diferentes en nuestra comunidad local. Por ejemplo, trabajamos mucho con la Sociedad de San Vicente de Paúl en nuestra iglesia y ellos dan comida a los pobres de la zona. Trabajamos con el estado de Baltimore Lopez asilo de ancianos un poco al norte de nuestro campus en Land O ‘Lakes “, dijo.

Las ganancias de los últimos dos años se han destinado a becas para escuelas secundarias católicas locales.

Youngster quiere que los miembros de la comunidad sepan que esto no es solo lo que está haciendo la iglesia, los Caballeros o su consejo específico, sino que los consejos de toda Tampa Bay están cambiando y haciendo la transición de sus esfuerzos debido a la pandemia.

“Sé que muchos de ellos todavía tendrán sus papas fritas de pescado, algunos de ellos no. Pero realmente animaría a la gente a apoyar el trabajo que están haciendo los Caballeros de Colón”, dijo. “Continuamos apoyando a nuestra comunidad como todos los demás y simplemente tratando de aprovechar las circunstancias al máximo”.

La Cuaresma de este año comienza el 17 de febrero con la observación del Miércoles de Ceniza.

Si conoce un pescado frito local proporcionado por una iglesia o negocio local en el área de Tampa Bay, envíe un correo electrónico a druth@wfla.com o online@wfla.com.