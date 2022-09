(NEXSTAR) – El cantante de country Jason Aldean fue despedido de su firma de relaciones públicas desde hace mucho tiempo días después de que su esposa, Brittany Aldean, hiciera comentarios críticos sobre el cuidado de afirmación de género para niños trans.

“La música siempre ha sido y sigue siendo el enfoque central de The GreenRoom, por lo que tuvimos que tomar la difícil decisión después de 17 años de dejar de representar a Jason”, dijo Tyne Parrish, copropietario de The Green Room, en un comunicado compartido por primera vez con Billboard. Parrish también confirmó la noticia a Variety.

“Ya no somos las mejores personas para el concierto, pero siempre seremos grandes admiradores de su música: es uno de los mejores artistas en vivo de la música country”, dijo Parrish a Billboard.

The Green Room, con sede en Nashville, se negó a especificar por qué se eliminó Aldean. Un representante de la firma no respondió el viernes a la solicitud de más información.

La noticia de la decisión de Green Room siguió a la reacción violenta contra la esposa de Aldean, Brittany Aldean, quien escribió la semana pasada en una publicación de Instagram que “realmente le gustaría agradecer a mis padres por no cambiar mi género cuando pasé por mi fase de ‘marimacho'”.

La cantante y compositora Cassadee Pope respondió a la publicación de Brittany Aldean en Twitter, diciendo que la supuesta “fase marimacho” de Brittany Aldean de ninguna manera se compara “con alguien que quiere hacer la transición”.

La cantante de “The Bones”, Maren Morris, comentó más tarde sobre la publicación de Pope y escribió: “¿Es tan fácil no ser un humano cabr**? Vende tus clips y cámbialo, Insurrection Barbie”.

Morris parecía estar haciendo referencia a una de las publicaciones de Instagram de Brittany Aldean poco después de los disturbios en el Capitolio en enero de 2021, en la que sugirió que algunos de los alborotadores eran en realidad “Antifa disfrazados de partidarios de Trump”, informó Rolling Stone en ese momento. Tales afirmaciones han sido desacreditadas repetidamente desde la insurrección del 6 de enero de 2021.

Tras el tuit de Pope, Brittany Aldean respondió directamente a Pope en una historia de Instagram.

“Abogar por la mutilación genital de los niños bajo el disfraz del amor y llamarlo ‘cuidado de afirmación de género’ es uno de los peores males”, escribió, en parte, como se ve en una captura de pantalla compartida por People.

Brittany Aldean diría más tarde en Instagram que sus comentarios recientes fueron “sacados de contexto”, aunque no especificó qué comentarios sintió que fueron malinterpretados.

Jason Aldean, quien lanzó su primer álbum de estudio en 2005, ha sido cliente de The GreenRoom desde 2006, que es el mismo año en que se fundó la firma, según The Tennessean. Otros clientes notables incluyen a Dierks Bentley, Lady A y Thomas Rhett, según el sitio oficial de The GreenRoom.