FHSAA vota para permitir el inicio de la temporada deportiva de otoño el 24 de agosto

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – La Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Florida (FHSAA) votó para comenzar el inicio de la temporada deportiva de otoño el 24 de agosto.

El 23 de julio, la Junta Directiva de la FHSAA votó 11-4 para posponer el inicio de los deportes de otoño hasta el 24 de agosto.

La junta había votado originalmente el 20 de julio a favor de mantener la fecha de inicio del estado del 27 de julio para los deportes de otoño en la escuela secundaria, incluido el fútbol.

Durante la reunión del viernes, el grupo votó nuevamente, 11-5, para que los deportes de otoño comiencen el 24 de agosto, sin embargo, ahora los distritos escolares tendrán la opción de establecer su propio calendario.

Los condados deben tomar una decisión antes del 18 de septiembre.

A continuación se muestra una declaración del Distrito Escolar del Condado de Hillsborough con respecto a la decisión de FHSAA:

“Nuestro distrito comenzará la temporada de atletismo 2020-21 el 24 de agosto, según lo aprobado por la FHSAA. Tomaremos todas las precauciones de seguridad para mitigar el impacto de COVID-19 durante las prácticas y eventos deportivos. La participación en atletismo es voluntaria. Es crucial para los estudiantes no solo para mantener la actividad física, sino también para su bienestar social y emocional. A medida que nuestros estudiantes regresan a la escuela, es importante que les brindemos la oportunidad de alcanzar sus metas en todos los aspectos de sus carreras educativas “.

Como parte de la agenda de la reunión del viernes, los directores también discutieron una exención de COVID en la que los estudiantes-atletas tendrían que firmar diciendo: “Los padres y los estudiantes deben estar al tanto de la evidencia preliminar que sugiere que los estudiantes-atletas tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19. en la práctica de deportes, especialmente en aquellos deportes en los que el distanciamiento físico no siempre es posible “.

La exención solicita que los estudiantes-atletas no solo notifiquen a sus padres, sino también al personal técnico y / o entrenadores si comienzan a experimentar alguno de los síntomas relacionados con el coronavirus.

El entrenador de fútbol americano de toda la vida de Hillsborough High School, Earl García, dice que es una victoria que sus jugadores puedan ponerse las almohadillas en diez días en preparación para la primera temporada de los terriers en su nuevo campo de césped.

“Una vez que comencemos la práctica de fútbol, hombre, comenzaremos la práctica de fútbol y COVID y todas las otras cosas que suceden en el mundo, lo habremos dejado en un segundo plano durante las 2 1/2 horas, pero seguiremos los protocolos. el CDC y nuestro condado dice “, dijo García.

El entrenador García le dice a 8 On Your Side que espera que los padres, ex alumnos, la banda y los estudiantes puedan estar en las gradas.

“Nos encantaría jugar diez partidos de fútbol americano y pasar a los playoffs, pero entendemos que todo es fluido, no está más allá de la posibilidad de comenzar y detenerse en la carretera, así que toca madera y cruza los dedos”, dijo García.

ÚLTIMAS NOTICIAS: