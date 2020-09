FEMA promete 6 semanas adicionales de ayuda por desempleo, pero es probable que los residentes de Florida no califiquen

TAMPA, Fla. (WFLA) – FEMA anunció el jueves que millones de estadounidenses desempleados tienen garantizadas seis semanas de ayuda financiera a través del programa de Asistencia para salarios perdidos.

Sin embargo, es probable que los floridanos estén excluidos de eso, ya que el estado actualmente no cumple con los criterios establecidos por FEMA para los fondos de LWA. Con un límite de 12 semanas y un límite semanal de $ 275, Florida paga considerablemente menos que la mayoría de los estados en prestaciones por desempleo.

LWA proporciona $ 300 a la semana en fondos de desastre de FEMA para aquellos desempleados por la pandemia. Los estados tenían la opción de contribuir con $ 100 cada semana, pero muchos estados, incluida Florida, optaron por no participar.

Esta semana, muchos floridanos sin trabajo recibieron $ 900, o el valor de tres semanas. El programa LWA, autorizado por orden ejecutiva presidencial en agosto, retrocede los beneficios al 1 de agosto .

Sin embargo, para seguir recibiendo fondos, FEMA dice que al menos el 25 por ciento de todos los beneficios de desempleo pagados en Florida deben provenir de las arcas estatales. Los datos más recientes del Departamento de Trabajo de EE. UU. Muestran que menos del 19 por ciento de los floridanos que cobran desempleo están recibiendo dinero del estado.

Esto se debe a que Florida solo ofrece 12 semanas de compensación estatal, por lo que la mayoría de las personas que perdieron sus trabajos debido a la pandemia han agotado esos beneficios. La mayoría solo recibe beneficios PUA o PEUC, fondos federales asignados en la Ley CARES que son desembolsados por el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida.

A menos que Florida pueda desembolsar aproximadamente $ 50 millones de dólares para compensar la diferencia, el estado perderá $ 240 millones en beneficios por semana.

“Si ofreciéramos beneficios financiados por el estado por un período de tiempo más largo, entonces probablemente calificaríamos”, explicó la activista comunitaria Vanessa Brito, quien ha abogado en nombre de los desempleados de Florida durante meses. A modo de comparación, la mayoría de los estados ofrecen más de 20 semanas, más beneficios extendidos.

El senador estatal Jason Pizzo, demócrata por Miami, dio la noticia en Facebook Live el jueves por la noche que Florida probablemente se perderá el resto del programa LWA.

“Estoy seguro de que tendrán muchas preguntas”, dijo Pizzo. “¡Deberías estar cabreado!”

El gobernador Ron DeSantis dijo el jueves que es posible que Florida pueda calificar para una cuarta semana de LWA, pero que es muy poco probable a partir de ahí. Dado que un paquete de estímulo potencial sigue estancado en el Senado , no está claro si puede llegar ayuda adicional para los desempleados o cuándo.

“Estamos hablando de hasta 800.000 de ustedes que necesitan desesperadamente este desempleo”, dijo Pizzo en Facebook Live.

Cuando se le preguntó quién tiene la culpa, Brito dijo que cree que el ex gobernador Rick Scott es en última instancia el culpable. Florida recortó los beneficios de 26 semanas a 12 bajo la administración de Scott .

Sin embargo, el actual gobernador Ron DeSantis puede arreglar esto, dicen los defensores. Brito y Pizzo sugieren extender temporalmente los beneficios estatales para que más floridanos puedan calificar, lo que eleva la participación de Florida a ese umbral del 25%.

“Su sustento político depende de lo que suceda después”, dijo Brito.

8 On Your Side se acercó a la oficina del gobernador DeSantis, pero no han declarado si planea tomar medidas.

En respuesta a las críticas sobre el desempleo, la oficina del senador Rick Scott nos envió la siguiente declaración:

“El senador Scott siempre se ha centrado en crear empleos para todas las familias, con el entendimiento de que un buen trabajo brinda a las familias la oportunidad de vivir el sueño americano. Durante su tiempo como gobernador, las empresas de Florida crearon casi 1.7 millones de empleos.

El enfoque del senador Scott durante todo el coronavirus es cómo ayudar directamente a las familias y empresas que se han visto afectadas, y está decepcionado de que los demócratas hayan bloqueado otro paquete de ayuda esta semana. La mejor manera de ayudar a la gente en este momento es reabrir la economía, apoyar a las empresas mediante la reducción de impuestos y regulaciones, proteger a los estadounidenses de la amenaza de la China comunista y garantizar que haya amplias pruebas y equipos de protección personal en todo el país “.

