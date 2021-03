FBI: terrorista navideño de Nashville fue impulsado por conspiraciones y paranoia

WASHINGTON (AP) – El hombre que se hizo estallar dentro de su vehículo recreativo en un atentado con bomba el día de Navidad en Nashville estaba lidiando con paranoia y excéntricas teorías de conspiración, pero no hay indicios de que estuviera motivado por una ideología social o política, dijo el FBI el lunes en cerrando la investigación sobre la explosión.

La declaración del FBI se propone resolver algunos de los misterios persistentes de una explosión que inicialmente dejó perplejos a los investigadores y al público porque parecía carecer de un motivo obvio o encajar en un perfil claro. Aunque la explosión dañó docenas de edificios , tuvo lugar temprano en una mañana festiva mucho antes de que las calles del centro estuvieran llenas de actividad y fue precedida por un anuncio grabado advirtiendo a cualquier persona en el área que pronto detonaría una bomba .

El FBI concluyó que el atacante, Anthony Quinn Warner, eligió la ubicación y el momento para que tuvieran un impacto y, al mismo tiempo, minimizaran la probabilidad de “lesiones indebidas”.

El informe encontró que Warner actuó solo y detonó la bomba para acabar con su propia vida , impulsado en parte por sus creencias de larga data en varias teorías de conspiración y paranoia. El informe también encontró que los factores estresantes incluían “el deterioro de las relaciones interpersonales”.

“El análisis del FBI no reveló indicios de un motivo ideológico más amplio para utilizar la violencia para provocar un cambio social o político, ni revela indicios de un agravio personal específico centrado en personas o entidades en y alrededor del lugar de la explosión”, el Dijo el FBI.

Los investigadores que recibieron cientos de pistas y pistas rápidamente decidieron que Warner era el hombre responsable , identificándolo a través del ADN recuperado del lugar de la explosión. Llegaron pronto a la conclusión de que había actuado solo.

A pesar de la especulación en línea de que Warner pudo haber sido motivado por teorías de conspiración sobre la tecnología 5G, dada la proximidad de la explosión a un edificio de AT&T y el caos resultante en el servicio de telefonía celular en el área, la declaración del FBI no da indicios de que ese sea el caso.

Las acciones policiales recibieron escrutinio en los días posteriores al atentado cuando se reveló que la policía de Nashville en 2019 había visitado la casa de Warner después de que su novia informara que estaba construyendo bombas en un vehículo recreativo en su residencia. Pero la policía no se puso en contacto con él ni vio el interior de su vehículo recreativo.

Incluso si Warner no dejó un motivo claro, sí tomó medidas en las semanas previas al bombardeo que sugerían que no esperaba sobrevivir. Por ejemplo, regaló su automóvil, le dijo al destinatario que tenía cáncer y firmó un documento que transfirió su casa en un antiguo suburbio de Nashville a una mujer de California por nada a cambio. Le dijo a un empleador que se jubilaba.

Un vecino que tuvo una pequeña charla con Warner sobre las próximas vacaciones de Navidad más tarde recordó a The Associated Press que Warner dijo algo como: “Oh, sí, Nashville y el mundo nunca me olvidarán”.