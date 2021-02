Fanáticos de los Bucs y Marco Villarreal se afeitan la cabeza para tener la oportunidad de ganar cortes de cabello gratis durante un año en la peluquería de Tampa

TAMPA, Fla. (WFLA) – Una peluquería de Tampa está animando a los fanáticos de los Bucs a mostrar su dedicación al equipo antes del Super Bowl.

El concurso “Shave Your Fave” de The Barber Shop by Salon Inga está en marcha el miércoles por la mañana, y varias personas se presentaron para tener el número de su jugador favorito en la cabeza.

Marco Villarreal se unió a la diversión y se hizo afeitar la cabeza a “Bucs” en vivo.

Si los Buccaneers ganan el Super Bowl el domingo, los que participaron en el concurso participarán en una rifa para ganar un año de cortes de cabello gratis. El ganador de la rifa puede optar por que la barbería done sus ganancias a la caridad.

La tienda también está organizando una rifa para que los clientes tengan la oportunidad de ganar productos para el cabello. Todos los ingresos se destinarán a LampLighters Tampa.