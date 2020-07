Familia y comunidad vienen a celebrar Lakeland, madre de 3 asesinados delante de niños

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

LAKELAND, Florida (WFLA) – La familia de una madre de tres hijos asesinada celebró su vida el lunes por la noche, mientras su asesino sigue suelto.

La familia dice que fue una montaña rusa de emociones cuando compartieron recuerdos de la joven madre cuando la vio. Mientras tanto, los líderes comunitarios continúan pidiendo que su asesino sea llevado ante la justicia.

“Era hermosa, muy hermosa”, dijo Promise Goodwine, quien ha ayudado a la familia Domínguez en un momento muy difícil.

Jeannie Domínguez tenía solo 25 años cuando fue asesinada a tiros dentro de su casa de Lakeland; sus tres hijos vieron como su madre tomó su último aliento.

“En esta noche, quieren centrarse principalmente en una celebración de la vida y en cómo Dios le dio a la familia 25 años de vida de esta hermosa joven a la familia y amigos”, dijo el pastor Carl Soto, de la organización Black Lives Matter.

El lunes por la noche, familiares y amigos recordaron a Jeannie. Su madre le dijo a 8 On Your Side que era una hija excepcional. La familia dice que creen que fue el ex novio de Jeannie quien la mató diciendo que no aceptaría el hecho de que ella abandonara la relación abusiva.

“Todo el mundo sabe quién la mató. No es ningún secreto. No es un misterio. ¿Por qué no fueron arrestados en las primeras 48 horas si todos saben quién lo hizo”, dijo Goodwine.

A medida que los miembros de la comunidad se unen para recordarla, se sienten frustrados por la falta de un arresto del Departamento de Policía de Lakeland. Quieren que el departamento solicite ayuda de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk.

“Estoy absolutamente seguro de que Grady Judd y la Oficina del Sheriff del Condado de Polk tienen la capacidad y los recursos, y demuestran que lo hacen una y otra vez”, dijo el pastor Soto.

Los miembros de la comunidad dicen que si no se realiza un arresto pronto, comenzarán una campaña de redacción de cartas a la oficina del Fiscal del Estado y la policía de Lakeland para permitir que la oficina del sheriff ayude en la investigación.

