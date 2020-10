Familia Ruskin furiosa después de que las cenizas de una mujer se perdieran en el correo

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

RUSKIN, Florida (WFLA) – Para Amanda Narehood, el dolor de perder a su madre a causa del cáncer en julio sigue siendo crudo y empeora aún más el dolor, ella sabe que parte de las cenizas de su madre se perdió en algún lugar después de que el Servicio Postal de EE. UU. Perdió la pista. de su paquete.

“Es emotivo porque ella está en algún lugar y no sé dónde está, así que solo quiero encontrarla”, dijo Narehood.

Christine Bish falleció repentinamente de cáncer en julio. Narewood dijo que recientemente se había enterado de que su madre tenía cáncer y que estaba conmocionada por la muerte. Decidió convertir algunas de las cenizas de su madre en una luz nocturna orbe.

“Pensé que me consolaría saber que ella siempre estaba ahí conmigo”, dijo Narewood, y explicó que eligió la pieza llamada Northern Lights porque su madre hablaba a menudo sobre la aurora boreal.

Coordinó con la funeraria el envío de las cenizas a un artista en Seattle. La única forma legal de enviar cenizas es a través del Servicio Postal de EE. UU.

Christine Bish el día de su boda, hace 44 años.

La entrega estaba programada para las 3 pm del 24 de julio, pero la información de seguimiento muestra que el paquete ni siquiera salió de Tampa hasta las 9:52 pm del mismo día. Ha estado desaparecido desde entonces.

Esto ocurre en un momento en que el servicio postal está bajo el escrutinio del Congreso , ya que los cambios operativos han ralentizado la entrega de correo.

Narehood está agradecida de que su padre todavía tenga la urna que contiene la mayoría de las cenizas de su madre, pero dice que su madre no estará completa hasta que se encuentre su porción de las cenizas.

La familia ha estado esperando respuestas durante 10 semanas y Narehood dijo que está perdiendo la esperanza, pero que todavía está decidida a encontrar a su madre. Está desanimada por la respuesta del servicio postal.

“Dijeron que básicamente no hay nada más que puedan hacer”, dijo Narehood. “No pueden encontrar el paquete, no pueden mantener el caso abierto para siempre, así que lo registraron como resuelto. Pero no está resuelto. Aún falta”.

Un portavoz del servicio postal envió esta declaración:

“El Servicio Postal siempre se esfuerza por brindar el mejor servicio posible a nuestros clientes. En este caso, primero deseamos ofrecer nuestras condolencias a la familia y una sincera disculpa por la demora involuntaria en la entrega de este importante paquete. Somos muy conscientes del deseo de localizar el paquete lo antes posible. Lamentamos que, hasta la fecha, no se haya localizado el paquete. Estamos comprometidos con una búsqueda constante y vigilante y continuaremos trabajando con el cliente para resolver este asunto ”.

