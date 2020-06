Familia pide una investigación completa sobre la muerte del hombre del condado de Manatee

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE MANATEE, Florida (WFLA) – Dustin Grissom viajó a Sarasota para celebrar el 67 cumpleaños de su madre. Su cuerpo sin vida fue descubierto en una habitación del Motel Sarasota el 15 de junio.

Su familia cree que es víctima de asesinato.

“Era el padre de alguien, era el hermano de alguien, era el hijo de alguien, era el esposo de alguien. Era un ser humano y merecía justicia”, dijo su esposa, Lashonda Grissom.

La familia sostiene que la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee no está investigando el caso porque Grissom era negro.

“El hecho de que Dustin fuera negro no significa que su vida deba ser barrida debajo de la alfombra y ser puesta como otra estadística. Es inaceptable que el sheriff no haya hecho su trabajo. No han podido reunir la evidencia adecuada. no se pudo recolectar ADN, no se nos ha dicho nada de eso “, dijo el abogado de la familia Gil Sánchez.

La Oficina del Sheriff del Condado de Manatee dice que la investigación aún está activa y abierta, pero que la evidencia encontrada en la escena indica una sobredosis de drogas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Manatee emitió una declaración sobre el incidente diciendo

“La parafernalia consistente con el uso ilícito de drogas se localizó muy cerca de Dustin. La habitación estaba asegurada y los detectives de la Unidad de Homicidios de Manatíes fueron notificados y continuaron la investigación. La escena fue consistente con la de una sobredosis de drogas. No se observó nada sospechoso”.

La familia de Grissom no acepta esa explicación.

“Era un ser humano, una persona y simplemente dejaban entrar a alguien y le quitaban la vida y se iban y simplemente se sentaban allí como si nada”, dijo Lashonda Grissom.

