Familia furiosa luego de que una paciente con demencia se alejara del hogar de ancianos de Dade City y terminara en la cárcel con una orden judicial de hace una década

TAMPA, Fla. (WFLA) – La familia de una paciente con demencia de 74 años se sorprendió al descubrir que terminó en la cárcel del condado de Pasco después de que se fue de su hogar de ancianos en Dade City la semana pasada.

Resulta que la policía detuvo a Gwen Donahue con una orden judicial pendiente de hace casi una década.

“Cuando se despierta por la mañana, no sabe dónde está”, dijo su hija Meghan Donahue. “Probablemente piensa que ha hecho algo mal y la hemos abandonado”.

Es una noción angustiosa para Donahue, quien dice que su madre tiene mala salud física y mental y no representa un riesgo para el público.

Donahue explica que su madre se alejó de su hogar de ancianos en Dade City el miércoles pasado. Al parecer, llegó a tres millas de distancia antes de que los agentes de Dade City la encontraran.

Pero también encontraron una orden de arresto de 2011 en el condado de Sumter cuando publicaron su nombre y luego la ingresaron en la cárcel del condado.

Meghan Donahue calificó la orden, de la que no tenía conocimiento, como un “gran impacto”.

“Mi mamá no tiene antecedentes, es solo una viejecita católica”, dijo. “Mi mamá no debería tener que pasar un minuto más allí”.

Donahue nos dice que la orden es de un viejo DUI. Su madre pagó las multas y completó el servicio comunitario, pero aparentemente pasó por alto un curso en línea de dos horas. Debido a que fue fichada sin fianza, no puede ser liberada hasta que un juez apruebe la liberación.

8 On Your Side se acercó tanto al Departamento de Policía de Dade City como a la Oficina del Sheriff de Pasco, quienes describieron sus manos como atadas. Hubiera sido ilegal que los oficiales de Dade City ignoraran la orden judicial. Los oficiales de detención de Pasco no tienen poder para sacar a los presos.

“Alguien debería estar atento a las personas que quedan atrapadas en la red y no deberían estar allí”, dijo Donahue.

Después de casi una semana de llamar a las autoridades en los condados de Pasco y Sumter, un juez del condado de Sumter finalmente firmó una orden de liberación el lunes por la tarde, según Meghan Donahue. Su madre debería ser liberada en algún momento el martes por la noche.

