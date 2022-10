Undated photos of Suzette, Anthony, Noah and Brandon Cirigliano. (Photos released by Michigan State Police)

FREMONT, Michigan ( WOOD ) — Una familia desaparecida del oeste de Michigan fue vista a principios de esta semana en una gasolinera en la península superior del estado, a casi 300 millas de su casa, confirmó la policía.

Anthony y Suzette Cirigliano, ambos de 51 años, y sus hijos Brandon, de 19, y Noah, de 15, salieron de su casa el domingo.

Fueron vistos el lunes en Blaney Park Quik Stop en la US-2 cerca de la M-77, al noreste de Manistique y a unas 70 millas al oeste del puente Mackinac. El Departamento de Policía de Fremont dice que el video de vigilancia confirmó que se trataba de los Cirigliano.

La gerente de la gasolinera, Heidi Bowler, le dijo a WOOD-TV de Nexstar que se detuvieron por gasolina alrededor de las 10:40 am del lunes. La madre y sus dos hijos entraron en la tienda de conveniencia de la gasolinera para usar el baño. Uno de los hijos pidió usar un teléfono para hacer una llamada pero no sabía cómo usarlo.

“Estaba actuando un poco extraño, así que solo lo estábamos mirando”, dijo Bowler sobre el hijo que quería usar el teléfono. “La única razón por la que les prestamos atención es porque los chicos eran un poco diferentes. Pensé: ‘Me pregunto qué pasa. Como, ¿por qué está usando el teléfono? Nadie más está preguntando. Fue un poco extraño”.

Estuvieron allí durante unos 15 minutos. La policía dijo que echaron gasolina y compraron algo de comida. Bowler dijo que llegaron desde el este y se fueron por donde vinieron, hacia el puente.

Bowler dijo que estaba navegando por Facebook el jueves por la noche cuando vio una publicación sobre la familia desaparecida.

“Lo miré y pensé, ‘Oh, Dios mío, esa dama se ve muy familiar’, y luego, una vez que miré a los niños, dije: ‘Vaya, ellos también se ven familiares'”, dijo.

Revisó el video de vigilancia en la gasolinera el viernes por la mañana.

“Inmediatamente comencé a filmar y miré y me desplacé hacia la placa. Es su placa; definitivamente son ellos”, dijo.

Ella llamó a la policía. La policía de Fremont dice que las autoridades de la UP han sido notificadas del avistamiento.

Bowler dijo que no parecían estar en peligro y que actuaban como una familia de vacaciones.

“No entiendo toda su historia o lo que sea, pero estaría haciendo todo lo posible si fuera mi familia”, dijo Bowler.

Fotos sin fecha de Suzette, Anthony, Noah y Brandon Cirigliano (Fotos publicadas por la Policía Estatal de Michigan)

Justo después de la medianoche del domingo, Tony Cirigliano llamó al 911 y dijo que necesitaba hablar con agentes federales y un sargento de policía de Fremont en particular sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001 y pidió protección policial.

“Está relacionado con el 11 de septiembre y la gente me quiere borrar de la faz de la tierra. No estoy loco. (El sargento de policía de Fremont) me conoce, soy cristiano, solo necesito ayuda, y luego el gobierno de los EE. UU. se encargará de eso”, se le puede escuchar decir en una grabación de la llamada al 911. “Sé que esto suena loco, no tienes instrucciones para esto. Envíe a alguien que sepa (el sargento de policía de Fremont) y pueda hablar con las autoridades estadounidenses, por favor”.

Los oficiales fueron a la casa y pasaron al menos 45 minutos confirmando que todos estaban a salvo. Les dijeron a los Cirigliano que los llamaran nuevamente si necesitaban algo.

Policía de Fremont en la casa de Cirigliano el 20 de octubre de 2022. (Cortesía: WOOD)

Luego, el lunes por la noche, la madre de Suzette Cirigliano, que tiene demencia y a quien la familia cuida, fue encontrada deambulando por el vecindario. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda de la familia.

El jefe de policía de Fremont, Tim Rodwell, estuvo de acuerdo en que UP es un buen lugar para alguien que tiene miedo de esconderse.

“Hay mucho país allá arriba. Realmente no tenemos idea de qué vínculos tendría ninguno de los dos en esa área”, dijo el viernes.

Cuando se le preguntó si creía que los Cirigliano estaban en peligro, Rodwell dijo: “Creo que con la historia de este comportamiento paranoico, realmente no sé cómo responder a la pregunta del peligro”.

La familia viaja en una minivan Toyota Sienna 2005 plateada con matrícula de Michigan DJL1982. Cualquier persona que tenga información sobre ellos debe llamar al Departamento de Policía de Fremont al (231) 924-2400, Silent Observer al (231) 652-1121 o al 911. Rodwell también les pidió a Tony y Suzette Cirigliano que llamaran a la policía o a la familia.

Fremont está a unas 40 millas al norte de Grand Rapids, Michigan. Es el hogar de unas 4.500 personas.

—Madalyn Buursma y Kyle Mitchell de News 8 contribuyeron a este informe.